PADRE OMAR - ARTE PAULO MÁRCIO

Publicado 15/10/2022 06:00

É possível diferenciar aquelas pessoas que são gratas a Deus pela vida e aquelas que tomam tudo como se lhes fosse devido. A oração de ação de graças começa sempre a partir do reconhecer-se precedido pela graça. Fomos pensados antes que aprendêssemos a pensar; fomos amados antes que aprendêssemos a amar; fomos desejados antes que brotasse um desejo no nosso coração. Se olharmos para a vida desta forma, então o agradecimento se torna o motivo-guia dos nossos dias.



Diariamente somos beneficiados pelos dons de Deus, mas frequentemente prosseguimos pela nossa estrada nos esquecendo de cultivar uma relação viva e real com Ele. Trata-se de um afastamento espiritual: dar tudo como garantido, inclusive a fé, a ponto de nos tornarmos cristãos que deixaram de saber maravilhar-se, já não sabem dizer obrigado, não se mostram agradecidos, não sabem ver as maravilhas do Senhor.



Assim, pensam que tudo o que recebemos diariamente é óbvio e devido. Ao contrário, a gratidão, o saber dizer “obrigado” nos leva a afirmar a presença de Deus e também a reconhecer a importância dos outros, vencendo o descontentamento e a indiferença que endurecem o coração. É fundamental saber agradecer.



Devemos diariamente dar graças ao Senhor, sabermos agradecer uns aos outros: em família, por aquelas pequenas coisas que às vezes recebemos sem nos interrogar sequer de onde provêm; nos locais que frequentamos cotidianamente, pelos inúmeros serviços de que usufruímos e pelas pessoas que nos apoiam.

Não nos esqueçamos de sentir necessidade de dizer “obrigado”!

Padre Omar