Publicado 19/11/2022 06:00

Neste domingo 20 de novembro, os olhos do mundo estarão voltados para abertura da Copa do Mundo FIFA 2022, que acontece no Catar. É tempo de alegria e união. Podemos dizer que o futebol é a metáfora do Brasil, que torce pela Seleção e busca inspiração de valores como respeito, amor, equilíbrio e coletividade.



O futebol é regido por princípios éticos universais que reforçam a vocação do esporte como ferramenta para um mundo melhor. A Igreja incentiva a prática do esporte, pois acredita no jogo e na atividade esportiva como um lugar de encontro entre as pessoas, de formação de valores e de fraternidade.



O mundo no qual vivemos, e especialmente, os jovens, precisam de modelos, pessoas que nos mostrem como dar o melhor de nós mesmos para que os dons e talentos que Deus nos deu deem frutos. Assim, tais modelos inspiradores, indicam o caminho de um futuro melhor para a nossa sociedade.



O trabalho de uma equipe, o jogo leal e o desejo de melhorar são valores importantes que orientam os esforços dos atletas em campo. Também, há uma necessidade urgente destes valores fora do campo, em todos os aspectos da vida. São eles que ajudam a construir uma cultura do encontro, que combate o individualismo exagerado, a indiferença e a injustiça.



Que a seleção brasileira traga alegrias e união para o nosso povo! Viva a festa do futebol e que venha a taça, não só da Copa, mas dos valores tão necessários para a construção de uma sociedade mais justa e fraterna.

Padre Omar