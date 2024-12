padre28dez - ARTE KIKO

Publicado 28/12/2024

Em 2025, a Igreja Católica celebra o Jubileu, um acontecimento que enche os corações de esperança. Essa celebração remonta a uma antiga tradição judaica, quando a cada quarenta e nove anos o toque da trombeta anunciava um tempo de libertação para todo o povo. Este apelo solene deveria ecoar por todo o mundo, a fim de restabelecer a justiça de Deus nos diferentes âmbitos da vida: no uso da terra, na posse dos bens, na relação com o próximo, sobretudo os mais pobres.

Hoje, o Jubileu permanece como um convite à reflexão e à busca pela justiça libertadora em todo o mundo. O Papa Francisco escolheu como tema para o Jubileu de 2025 “Peregrinos de Esperança”, destacando a necessidade de ouvir o grito de ajuda que se ergue de tantos lugares e situações ao redor da Terra.

A celebração do Jubileu foi inaugurada na noite de Natal, com a abertura da Porta Santa na Basílica de São Pedro, em Roma. Para os católicos, este é um momento de graça singular, marcado pelo perdão dos pecados e pela indulgência plenária, um sinal tangível da infinita misericórdia de Deus. Este Ano Santo é também uma oportunidade para reacender a chama da esperança, ajudando cada pessoa a recuperar as forças, olhar para o futuro com confiança e cultivar um espírito renovado de unidade e propósito.

No Rio de Janeiro, também somos abençoados com Igrejas jubilares que acolherão os fiéis e concederão indulgências plenárias aos peregrinos. O Santuário Cristo Redentor, com sua icônica imagem de Jesus de braços abertos, é um desses locais. Como símbolo de esperança e acolhimento, ele convida todos os peregrinos a viverem esta experiência de fé e transformação.