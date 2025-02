Publicado 08/02/2025 00:00

O Cristo Redentor continua a cativar o mundo. Recentemente, foi eleito o único ponto turístico do Brasil a figurar entre os 10 destinos mais avaliados no Google Maps, um reconhecimento que reflete a sua importância não apenas como atrativo turístico, mas como um símbolo global do país.

Este ano o Google Maps, uma das principais ferramentas de navegação e referência turística mundial, completa duas décadas. Com o Cristo Redentor e as praias do Rio de Janeiro em destaque na lista da plataforma, o Brasil reafirma sua posição como um destino turístico de renome.

Mas 2025 tem um significado ainda mais especial para o Santuário Cristo Redentor. Além de ser um destino turístico imperdível, e que no mês de janeiro bateu recordes de visitação, o Santuário é um ponto de peregrinação para fiéis católicos de todas as partes do mundo.

O Papa Francisco proclamou 2025 como o Ano Santo, com o tema "Peregrinos de Esperança", convidando os católicos a viverem a renovação espiritual por meio da confissão e peregrinação. Essa jornada, que visa reacender a chama da esperança, oferece aos fiéis a chance de recuperar forças e olhar para o futuro com mais confiança.

O Cristo Redentor, com sua icônica imagem de Jesus de braços abertos, é uma Igreja Jubilar. Como símbolo de esperança e acolhimento, ele convida todos a viverem essa experiência de fé e transformação.