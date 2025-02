Publicado 15/02/2025 00:00

Nos últimos tempos, a Terra tem nos mostrado sinais evidentes de que algo está profundamente alterado. Por mais que se tente minimizar, os fenômenos climáticos extremos têm se tornado cada vez mais frequentes e intensos. O calor excessivo, as chuvas torrenciais, a seca, não são meros incidentes isolados, mas manifestações claras de uma doença silenciosa que afeta a nossa Casa Comum.

O verão intenso, marcado por ondas fortes de calor, é um reflexo de um desequilíbrio que não pode mais ser ignorado. Não se trata de uma questão apenas ecológica, mas de um problema social global que está intrinsecamente ligado à dignidade da vida humana. Como destacou o Papa Francisco em sua encíclica Laudato Si', a proteção do meio ambiente e o cuidado com os mais vulneráveis são questões indissociáveis.

O Papa Francisco nos chama a agir com responsabilidade e solidariedade, sublinhando que os impactos das mudanças climáticas não são distribuídos igualmente. As populações mais vulneráveis, que já enfrentam dificuldades com a falta de acesso a recursos básicos, como água potável e abrigo adequado, são as mais atingidas.

Somos chamados a ser guardiões uns dos outros e da criação. A crise climática não conhece fronteiras socioeconômicas, mas suas consequências afetam de maneira desigual aqueles que já carregam os maiores fardos. Neste contexto, a busca por medidas inclusivas e a implementação de ações concretas de adaptação e mitigação são essenciais para proteger as populações mais vulneráveis.

Neste verão extremo, o calor é um lembrete claro de que a Terra clama por cuidados. Estamos todos no mesmo barco, e é fundamental que trabalhemos juntos, com solidariedade e urgência, para proteger aqueles que mais sofrem com as mudanças climáticas.