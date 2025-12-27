Padre Omar 27-12-2025 - Arte Kiko

Publicado 27/12/2025 00:00 | Atualizado 27/12/2025 17:02

No último final de semana do ano, quando fazemos memória do caminho percorrido e renovamos a nossa esperança para o futuro, a Igreja nos convida a voltar o olhar para a Sagrada Família de Nazaré. Ao contemplar Jesus, Maria e José, encontramos um verdadeiro projeto de vida.

A Sagrada Família é, acima de tudo, uma escola de virtudes. É no lar que se aprende a amar, a servir, a perdoar e a confiar. Na família de Nazaré, cada gesto cotidiano era permeado pela fé, mostrando que a santidade se constrói nas pequenas atitudes vividas com amor.

Mas o que torna a Sagrada Família um modelo tão atual e necessário? O Evangelho nos revela uma família que dialoga, que escuta e que fala. O diálogo é elemento essencial para a vida familiar. Uma família que não se comunica dificilmente encontrará a felicidade.

É belo perceber que Maria, diante das atitudes e palavras de Jesus, não reage com repreensões precipitadas, ela questiona. Maria não julga, não condena; ela escuta, procura compreender e acolher o seu filho.

Ouvir é reconhecer o outro, dar-lhe espaço, respeitar sua existência e sua capacidade de pensar e crescer. Os filhos precisam sentir-se ouvidos, acolhidos e respeitados. A escuta constrói pontes, gera confiança e fortalece os laços familiares.

Um momento privilegiado para esse diálogo é o das refeições em família. Sentar-se à mesa, partilhar o alimento e a palavra, cria comunhão e pode prevenir muitos conflitos. A mesa une gerações, é ali que se transmite a fé, os valores e as histórias. É importante, portanto, evitar o isolamento, o silêncio fechado, a distração constante com o celular. Conversar, ouvir-se mutuamente, é um exercício simples, mas profundamente transformador.

A família de Jesus é santa, mas não isenta de desafios. Se até Maria e José, escolhidos por Deus, nem sempre compreendiam tudo, não devemos nos surpreender quando, em nossas famílias, surgem incompreensões. Diante delas, somos convidados ao diálogo.

Neste fim de ano, a Sagrada Família nos ensina que a escuta recíproca é um caminho seguro para a unidade e a paz no lar. Confiemos nossas famílias à intercessão da Virgem Maria e peçamos, para o novo ano que se inicia, o precioso dom da escuta, para que nossos lares sejam espaços de amor, diálogo e fé.

