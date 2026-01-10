Arte coluna Padre Omar 10 janeiro 2026 - Arte Paulo Márcio

Arte coluna Padre Omar 10 janeiro 2026Arte Paulo Márcio

Publicado 10/01/2026 00:00

Quem caminha hoje pelas ruas do Rio de Janeiro percebe um cenário vibrante: praias cheias, calçadões movimentados, sotaques diversos e o Cristo Redentor, de braços abertos, acolhendo a todos que aqui chegam. A Cidade Maravilhosa voltou a pulsar intensamente com a presença de turistas do Brasil e do mundo, sinal claro de que o Rio permanece como um dos principais cartões-postais do país.



No último Réveillon, a tradicional festa de Copacabana reuniu cerca de 5,1 milhões de pessoas em uma celebração marcada pela alegria. O dado não é isolado. Segundo a Embratur, o Brasil recebeu em 2025 mais de 9,2 milhões de turistas internacionais, um recorde absoluto para o turismo nacional. Esse crescimento expressivo revela não apenas o potencial econômico do setor, mas também a responsabilidade que ele carrega.



Diante desse cenário, somos convidados a refletir sobre nossa postura como anfitriões ou visitantes. Cada pessoa que chega ao Rio de Janeiro pode contribuir para que essa experiência seja marcada pelo cuidado e pelo respeito. Praticar o turismo sustentável é um gesto concreto deresponsabilidade e amor à criação: preservar a natureza, respeitar a biodiversidade, valorizar a cultura e as tradições do povo e apoiar iniciativas que promovam o bem-estar.



Esse olhar encontra profunda sintonia com a proposta da ecologia integral. Inspirada na Laudato Si’, ela nos convida a compreender que tudo está interligado: o ser humano, a natureza, a economia, a cultura e a vida social. Não há cuidado com a criação sem o cuidado com os mais vulneráveis.



Aplicada ao turismo, a ecologia integral nos recorda que o desenvolvimento não pode acontecer à custa da degradação ambiental ou da exclusão social. Ao contrário, deve promover trabalho digno, preservar os ecossistemas, fortalecer a identidade cultural e favorecer relações mais fraternas entre visitantes e moradores.



Nesse sentido, o turismo responsável e a ecologia integral caminham juntos. Ao acolher quemchega, o Rio de Janeiro é chamado não apenas a mostrar suas belezas naturais, mas também a testemunhar valores como hospitalidade, cuidado com a casa comum e respeito à vida em todas as suas dimensões.