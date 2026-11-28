Publicado 28/11/2026 00:00

Com o primeiro domingo do Advento, a Igreja inicia um novo Ano Litúrgico. São quatro semanas de espera e esperança, em que nos preparamos para celebrar, no Natal, o mistério do Verbo que se fez carne e entrou em nossa história. Em meio às dificuldades, às incertezas e às fragilidades da vida, podemos renovar a nossa confiança no Senhor, que vem ao nosso encontro e permanece ao nosso lado.

Na correria do fim de ano, arrumamos a casa, pensamos na ceia e escolhemos os presentes. Entre tantos preparativos, vale a pena nos perguntar que lugar damos a Jesus em nossa vida. Ao enfeitarmos nossas casas, reservemos um lugar especial para o presépio. Diante da manjedoura, com Maria, José e os pastores, recordamos que as pessoas valem mais do que as coisas e que a alegria do Natal nasce da proximidade de Jesus. Nele reconhecemos a ternura e o amor infinito de Deus.

O Senhor que contemplamos no presépio também se faz presente nas situações mais simples. Podemos reconhecê-lo no trabalho, numa conversa inesperada ou no rosto de alguém que precisa de atenção. A pressa e a expectativa de um sinal extraordinário podem nos distrair. Por isso, o Advento nos chama à vigilância e nos convida a perceber, mesmo nos dias mais comuns, o modo discreto como Jesus nos fala e inspira nossas ações.

Acolher o Senhor é também deixar que sua graça transforme aquilo que ainda nos afasta dele. Nestas semanas, podemos dedicar mais tempo à oração, dar o primeiro passo para uma reconciliação e ir ao encontro de quem precisa de nós. Assim, em gestos concretos de conversão e caridade, preparamos o coração para acolher o Menino Deus.

Vivamos com alegria este tempo de espera, confiantes na promessa de que o Senhor virá. Que sua presença renove a nossa esperança, fortaleça nossas famílias e encha de paz os nossos lares.

