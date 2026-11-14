Publicado 14/11/2026 00:00

Neste domingo, a Igreja celebra o Dia Mundial dos Pobres, instituído pelo Papa Francisco para nos recordar a presença, tantas vezes silenciosa, daqueles que mais precisam de atenção, cuidado e respeito à sua dignidade. A data nos convida a olhar para o mundo e para nós mesmos com a sensibilidade do Evangelho.

Em sua mensagem para a ocasião, o Papa Leão XIV recorda que, quando Deus perde lugar em nossa vida, deixamos de nos colocar lado a lado, em atitude de respeito, e passamos a nos colocar uns acima dos outros. Assim se impõe uma lógica de abuso de poder e descarte, que marginaliza e humilha.

Hoje, o clamor dos pobres por justiça é abafado de maneiras cada vez mais sutis. No ambiente digital, por exemplo, o preconceito se acentua e cresce a indiferença diante de suas causas. Quando sua voz é silenciada, o pobre clama a Deus (cf. Sl 34,7), com a certeza de que será ouvido, porque o Senhor é fiel e rico em misericórdia.

Mesmo em meio às dificuldades, os pobres nos ajudam a reconhecer o que é essencial. Na proximidade com Cristo, encontram em Deus o seu refúgio e mantêm viva a esperança na justiça divina.

Em Jesus Cristo, a promessa de refúgio se cumpre. Ao se fazer homem e habitar entre nós, o Filho de Deus se aproxima dos pobres e lhes oferece seu amparo.

Entre os pobres de hoje estão os esquecidos e os marginalizados, a quem tantas vezes faltam o pão, uma palavra de acolhida e um rosto amigo. Somos, portanto, chamados a buscar refúgio em Deus e, sustentados por seu amor, a nos tornar refúgio para os outros.

