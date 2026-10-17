Publicado 17/10/2026 00:00

No último dia 12 de outubro, o Cristo Redentor completou 95 anos. Concebido pela Igreja Católica e erguido com a colaboração do povo brasileiro, o monumento atravessa gerações como sinal de fé e esperança. Sua presença sobre a cidade recorda o amor de Deus por toda a humanidade.

Contemplar o Redentor é também acolher um chamado. Seus braços abertos convidam ao amor, ao perdão, ao respeito às diferenças e à solidariedade. A Palavra de Deus encoraja a transformar a fé em gestos concretos, sobretudo em favor dos mais vulneráveis. É o Cristo que desce a montanha do Corcovado para fazer o bem, por meio de tantas mãos que se colocam a serviço do próximo.

Essa missão ganhou expressão na Ação de Amor realizada na Catedral Metropolitana, no Centro do Rio, em comemoração ao aniversário. Cerca de 300 pessoas se mobilizaram para oferecer mais de 60 serviços, entre consultas médicas, exames, vacinação, documentação e orientação jurídica. Foram mais de 6 mil atendimentos, além de atividades e presentes para as crianças. Por trás desses números, há histórias acolhidas e oportunidades de recomeço.

O Cristo que recebe tantos peregrinos também vai ao encontro de quem mais precisa. Nesse movimento, o Santuário reafirma sua missão evangelizadora e o compromisso com o bem comum. Reconhecer em cada pessoa a dignidade de filha de Deus é fazer do cuidado uma expressão concreta do amor.

Em 2031, o monumento completará seu centenário. Uma celebração dessa dimensão se constrói desde agora, com o compromisso de preservar sua história e ampliar seu legado de fé, acolhimento e promoção da vida. “Rumo aos 100 anos” é um convite a caminhar juntos.