Publicado 26/09/2026 00:00

Amanhã celebramos o Dia Mundial do Turismo, uma oportunidade para refletirmos não apenas sobre os lugares que conhecemos, mas também sobre a maneira como nos relacionamos com eles. Viajar é descobrir novas paisagens, culturas e histórias. Mas é também assumir responsabilidades diante da criação e das comunidades que nos acolhem.

Cada vez mais, precisamos avançar na compreensão de um turismo responsável e regenerativo. Somos chamados a pensar em como deixar marcas positivas, contribuindo para a preservação do patrimônio cultural, para o desenvolvimento das comunidades locais e para o cuidado com o meio ambiente.

Essa reflexão encontra fundamento em nosso compromisso com a Casa Comum. Deus nos confiou a criação para que sejamos seus cuidadores. Respeitar a biodiversidade, valorizar a cultura de um povo e utilizar conscientemente os recursos naturais são formas concretas de expressar nossa responsabilidade diante do dom da criação.

O turismo pode ser um importante instrumento de transformação. Quando valorizamos a produção local, respeitamos os costumes das comunidades, preservamos seu patrimônio e fazemos escolhas sustentáveis, contribuímos para que a atividade turística gere desenvolvimento sem destruir aquilo que torna cada lugar único.

Viajar também amplia horizontes. Permite contemplar a beleza da natureza e da arte, conhecer outras formas de viver e promover encontros capazes de fortalecer o respeito e a fraternidade.

O turismo regenerativo nos convida, portanto, a uma mudança de atitude e a uma pergunta necessária: que marcas deixamos nos lugares por onde passamos? Toda viagem pode ser também um exercício de cidadania e de cuidado. Ao escolhermos caminhos mais conscientes, ajudamos a preservar o patrimônio natural e cultural e colaboramos para uma sociedade em que desenvolvimento e sustentabilidade caminhem juntos.

Que cada viagem nos ajude não apenas a conhecer novos lugares, mas também a compreender nosso compromisso de cuidar deles. Afinal, somos todos peregrinos nesta Casa Comum que Deus nos confiou.