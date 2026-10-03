Publicado 03/10/2026 00:00

A gratidão transforma a maneira como enxergamos a vida. É possível perceber a diferença entre aqueles que reconhecem com gratidão os dons recebidos de Deus e aqueles que vivem como se tudo lhes fosse devido. O coração agradecido compreende que a vida não começa em nós mesmos, mas no amor de Deus que sempre nos precede.

A oração de ação de graças nasce justamente desse reconhecimento: somos precedidos pela graça. Fomos pensados antes que aprendêssemos a pensar; fomos amados antes que aprendêssemos a amar; fomos desejados antes mesmo que surgisse um desejo em nosso coração. Quando aprendemos a olhar para a existência dessa maneira, o agradecimento deixa de ser apenas uma atitude ocasional e passa a ser o motivo-guia dos nossos dias.

Diariamente somos beneficiados pelos dons de Deus. No entanto, muitas vezes seguimos nosso caminho sem perceber aquilo que recebemos e sem cultivar uma relação viva e verdadeira com Ele. Aos poucos, corremos o risco de considerar tudo garantido, inclusive a própria fé. E assim podemos nos tornar cristãos que já não sabem se maravilhar, que deixam de dizer “obrigado” e perdem a capacidade de reconhecer as maravilhas que o Senhor realiza a cada dia.

A gratidão nos devolve esse olhar. Saber agradecer é reconhecer a presença de Deus em nossa história e, ao mesmo tempo, perceber a importância daqueles que caminham conosco. É também uma forma de vencer o descontentamento e a indiferença que, silenciosamente, podem endurecer o coração.

Por isso, precisamos reaprender diariamente a dar graças ao Senhor e também a agradecer uns aos outros. Na família, pelas pequenas demonstrações de amor e cuidado que tantas vezes recebemos sem perceber; no trabalho e nos lugares que frequentamos, pelos inúmeros serviços dos quais usufruímos; na convivência cotidiana, por tantas pessoas que nos ajudam, apoiam e tornam nossa caminhada mais leve.

Não percamos a necessidade de dizer “obrigado”. A gratidão e o reconhecimento são sinais de boa educação, mas, para nós, cristãos, significam ainda mais: são expressão de um coração que reconhece que a vida é dom.