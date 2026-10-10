Publicado 10/10/2026 00:00

No dia 12 de outubro, o Cristo Redentor completa 95 anos. Nesta data, a Igreja também celebra Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Padroeira do Brasil. Dois grandes símbolos da fé e da devoção do povo brasileiro, que convidam à esperança, à união e ao compromisso com o próximo.

Os braços abertos do Redentor atravessaram gerações e se tornaram uma imagem reconhecida em todo o mundo. Expressam também uma característica do brasileiro: a capacidade de acolher e promover encontros. São braços abertos para todos.

O Cristo Redentor é um Santuário onde ações cultuais, culturais e de serviço se entrelaçam. Sua missão evangelizadora preserva a sacralidade do lugar e acolhe a diversidade de visitantes. A fé que inspira a contemplação também se traduz no cuidado com as pessoas, na sustentabilidade e na promoção do desenvolvimento integral.

Essa missão tem no bem comum um princípio fundamental. Não há amor vivido plenamente sem compromisso com a dignidade de todos. Do alto do morro do Corcovado, a mensagem do Redentor alcança a sociedade e se concretiza em ações que aproximam pessoas e transformam vidas.

Como expressão desse compromisso, os 95 anos serão celebrados com uma grande Ação de Amor na Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro. Serviços gratuitos de saúde, cidadania, educação e empregabilidade, além de atividades culturais e recreação infantil, levarão cuidado e alegria especialmente às pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Os braços do Cristo Redentor se prolongam nas mãos de quem acolhe, cuida e serve. Celebrar essa história é renovar esse compromisso.

Rumo aos 100 anos, o olhar se volta também ao legado para as próximas gerações: um Cristo Redentor cada vez mais próximo das pessoas, presença viva do amor de Deus e sinal de esperança para todos.



Festa dos 95 anos do Cristo Redentor

12 de outubro, das 9h às 15h

Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro — Avenida Chile, 245, Centro

