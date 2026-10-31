Publicado 31/10/2026 00:00

A solenidade de Todos os Santos, celebrada em 1º de novembro, nos convida a reconhecer que a santidade é uma vocação oferecida a cada um de nós. É um dom que recebemos e um caminho que percorremos ao longo da vida.

Esse dom nos é concedido no Batismo. Não se compra nem depende de reconhecimento. É graça de Deus que, acolhida e cultivada, transforma nosso modo de pensar, agir e nos relacionar. Os santos são pessoas como nós, que conheceram dificuldades, enfrentaram desafios e perseveraram na fé.

Também entre nós encontramos sinais dessa santidade. São pessoas que vivem a fé com simplicidade e seriedade, cuidam da família, trabalham e não permanecem indiferentes ao sofrimento do próximo. Suas vidas revelam a presença de Deus nos gestos cotidianos e nos mostram que todos podemos responder ao seu chamado.

A santidade cresce quando permitimos que a graça recebida se torne compromisso: na disposição para perdoar, na paciência diante das dificuldades e na atenção a quem precisa de ajuda. Cada dia oferece uma oportunidade de amadurecer na fé e transformar o amor de Deus em cuidado com o próximo.

Esse caminho se faz em comunidade. Precisamos uns dos outros para perseverar, corrigir os passos e recomeçar. Nessa caminhada, os santos são companheiros e amigos. Em suas vidas encontramos exemplos que nos orientam; em sua intercessão, auxílio para seguir Jesus com confiança. Estamos unidos a eles por um laço de amor fraterno, como membros da mesma família de Deus.

Conhecer a vida dos santos e recorrer a eles na oração fortalece nossa caminhada cristã. Que seus testemunhos nos encorajem a cultivar o dom recebido no Batismo e a responder ao amor de Deus com gestos concretos de cuidado, acolhimento e serviço ao próximo.

