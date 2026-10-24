Publicado 24/10/2026 00:00

Outubro é um mês de especial significado para a Igreja no Brasil. Suas celebrações expressam a devoção do povo e renovam o chamado à missão. Nas festas marianas, no testemunho dos santos e na oração das comunidades, revela-se uma fé que atravessa gerações e encontra na caridade sua expressão cotidiana.

No dia 12, os corações se voltam a Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. Seu exemplo ensina a confiar em Deus e a seguir Jesus com disponibilidade. Na mesma data, o Cristo Redentor celebra seu aniversário. Seus braços abertos sobre o Rio de Janeiro recordam o amor de Deus por toda a humanidade e convidam ao acolhimento.

Também neste mês, o Círio de Nazaré reúne multidões em uma manifestação de fé que une famílias e gerações. Cada peregrino leva consigo agradecimentos, súplicas e esperanças. Essa devoção fortalece a caminhada e ajuda a enfrentar as dificuldades com confiança.

Outubro guarda ainda a memória da canonização de Santa Dulce dos Pobres, realizada em 13 de outubro de 2019. Sua dedicação aos mais vulneráveis mostra quanto pode realizar uma vida entregue ao Evangelho. No cuidado com os pobres e enfermos, a religiosa baiana reconheceu a presença de Cristo e fez da caridade sua missão de vida.

Esse mesmo amor ilumina a trajetória de Santo Antônio de Sant’Ana Galvão, celebrado em 25 de outubro. Primeiro santo nascido no Brasil, Frei Galvão uniu profunda vida de oração à incansável disponibilidade para servir. Acolheu os aflitos, amparou os necessitados e promoveu a reconciliação entre pessoas e famílias.

Seu testemunho recorda que a santidade se constrói nas escolhas de cada dia: na escuta paciente, no perdão oferecido, na atenção a quem sofre e na disposição de fazer o bem. A intimidade com Deus abre o coração às necessidades dos irmãos e dá coragem para assumir responsabilidades por eles.

Neste mês das missões, essas celebrações convidam a Igreja no Brasil a renovar seu compromisso evangelizador. As devoções produzem frutos quando inspiram atitudes que transformam relações. Honrar Maria e os santos é também aprender com eles a seguir Jesus, levando consolo onde há sofrimento e esperança onde o desânimo parece prevalecer.

