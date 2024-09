Bruno Montaleone, Alanis Guillen e Nicola Prattes nos bastidores de gravação em Portugal - Globo/ Ana Lopes Gomes

01/09/2024

Falta pouco para a estreia de 'Mania de Você', novela de João Emanuel Carneiro que seguirá 'Renascer' no horário das 21h da Globo. O primeiro capítulo entra no ar no próximo dia 9 e marca o retorno do autor ao principal horário de dramaturgia da emissora, após o sucesso de “Todas as Flores”, também dele, no Globoplay.



Carneiro, vale lembrar, não atravessava um bom momento na televisão aberta e a direção do canal, receosa de novos tropeços, optara por sua mudança para o streaming. Só que lá, livre de cobranças comerciais e de audiência, ele conseguiu desenvolver uma trama ágil e ainda foi premiado com boas atuações de Letícia Colin, Regina Casé, Fábio Assunção, Sophie Charlotte, Caio Castro, Humberto Carrão, entre outros.



Agora, seu objetivo é repetir não apenas o sucesso, mas também imprimir o mesmo ritmo do streaming na tela da Globo. Um modelo de série em novela, capaz de prender a atenção do telespectador todos os dias.



Se vai conseguir, aí, já é outra história, porque é preciso considerar as diferenças de público e de espaço. Na TV aberta, como se sabe, é necessário observar alguns limites, incluindo cenas quentes.



Porém, tudo começa com uma boa história. Ambientada em Angra dos Reis, a próxima novela das 9, conforme destacado, interrompe uma sequência de tramas rurais. Bola (quase) em jogo.





TV TUDO

A atriz e modelo Karoline MarianoArquivo Pessoal

Gravando



O diretor Edgard Miranda já está às voltas com as gravações de uma nova novela para a portuguesa TVI, após o sucesso de “Cacau”. O roteiro leva assinatura de Maria João Mira, título provisório de “Huíla” e lançamento marcado para novembro. As primeiras captações acontecem em locações na África, incluindo Deserto da Namíbia, com viagens de carro de até oito horas. Um desafio.





Elenco



O novo projeto da TVI liderado por Miranda vai reunir grandes atores locais, como são os casos de Diogo Infante, Dalila Carmo e Nuno Lopes, que trabalhou em “Esperança”, na Globo, em 2002. Vitor Hugo, ator brasileiro, também integra o elenco.



Um detalhe



'Cacau', dirigida por Miranda e estrelada por Matilde Reymão, conquistou o público português e já foi vendida para outros países. A concorrente TV SIC até tentou, mas não conseguiu desbancar a trama de Maria João Costa.



No ataque



O empresário Marcus Buaiz, namorado de Isis Valverde, é apontado por muitos como o grande responsável pela nova fase da atriz, que inclui filme (já rodado) com Sylvester Stallone em Hollywood e direcionamento de carreira. Isis deverá intensificar a presença em projetos internacionais.



Lá vai ela



Theresa Fonseca, Mariana em 'Renascer', agora só pensa em merecidas férias. Durante período de descanso em Nova York, a atriz vai analisar dois convites que recebeu recentemente.



De volta



A atriz e modelo Karoline Mariano, após 'Todas as Garotas em Mim', terá uma nova oportunidade em produções da Record. Ela vai integrar o elenco da série 'Neemias'.



Segundo round



Na tarde de hoje, Rachel Sheherazade e Tom Cavalcante entram novamente em campo, apostando em informação, entretenimento e diversão. 'Domingo Record', ao vivo, e 'Acerte ou Caia!' já estão com seus times escalados.



Resgate 1



A faixa comemorativa de 55 Anos da TV Cultura continua a relembrar programas consagrados, no seu fim de noite. Na segunda, vai ao ar o 'Sr. Brasil' com Carlos Lyra e João Bosco; na terça, o 'MPB Especial' com Baden Powell; na quarta, o 'Provocações', com Antonio Abujamra entrevistando Elke Maravilha e Goulart de Andrade...



Resgate 2



Já, na quinta, o 'Teatro 2: A Ceia dos Cardeais', com Raul Cortez, Sergio Viotti e Rodolfo Mayer. Sexta, destaque para o game show “De Olho Na Notícia”, apresentado por Blota Júnior.



Suspense



A Band, oficialmente, ainda não fala sobre equipe de transmissão da Liga Europa da UEFA, com estreia na casa em 26 de setembro. Um nome de peso à frente, como se sabe, muitas vezes tem efeito até na parte comercial.

· No 'Hora do Faro' deste domingo, a participação de Netinho de Paula no quadro 'Sua Festa É Nossa'.



· Nova série do Disney+, 'Agatha Desde Sempre' estreia em 18 de setembro com seus dois primeiros episódios...



· ... O lançamento promete um elenco “repleto de estrelas”, com Kathryn Hahn, liderando a série como Agatha Harkness, retomando seu trabalho já conhecido em WandaVision.



· Pessoal, repare, por exemplo, nos créditos exibidos na tela, durante apresentações do 'Estrela da Casa' na Globo...



· ... Há mais compositores que música em alguns trabalhos...



· ... Como funciona esse negócio lucrativo?



· ... Será que cada um coloca uma frase, e o Ecad que se vire?!



· 'A Caverna Encantada', segundo o SBT, já impactou 33,5 milhões de telespectadores em todo o Brasil...



· ... A novela também está presente no +SBT e no Disney+.



· Anitta, conforme anunciado, canta o tema de abertura da novela 'Mania de Você'...



· ... Falando na cantora, Marcos Mion tem feito convites para o seu 'Caldeirão'.



· A ESPN contratou Karize Brum, atriz de 'Impuros', para a cobertura da nova temporada da NFL.



· Guilherme Leal, que interpretou José Venâncio na primeira fase de 'Renascer', fará uma participação especial em 'Mania de Você'...



· ... Na trama, ele será Iberê, o personagem de Jaffar Bambirra, na infância.









Em novembro a Rede TV! vai completar 25 anos e estão previstos novos cenários para alguns de seus programas.



Ao que tudo indica, até segunda ordem, não serão lançados novos títulos.



Então é isso. Mas domingo que vemtem mais. Tchau!