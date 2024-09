A temporada de A Fazenda já tem confirmada a presença da ex-peoa Márcia Fu. Ela estará em diversos produtos relacionados à edição deste ano do reality show - Edu Moraes/Record

A temporada de A Fazenda já tem confirmada a presença da ex-peoa Márcia Fu. Ela estará em diversos produtos relacionados à edição deste ano do reality showEdu Moraes/Record

Publicado 08/09/2024 00:00

A Record promove no próximo dia 16, sob o comando de Adriane Galisteu, a estreia da décima sexta edição de “A Fazenda”, sempre com expectativa em torno dos participantes que serão anunciados para o programa.



Rodrigo Carelli, diretor, soltou várias pistas em relação ao elenco e os detetives da internet, claro, já se posicionaram. Montaram suas listas. Com certeza, tamanha a quantidade de “chutes”, haverá muitos acertos.



Porém, é importante lembrar que a direção sempre se esforça para surpreender o telespectador. Foi, assim, por exemplo, com a presença da jornalista Rachel Sheherazade!



No total, haverá 28 participantes, sendo que 8 deles ficarão confinados por um período no Paiol. Apenas os quatro mais votados pelo público terão a oportunidade de se juntar aos 20 peões que já estarão na sede.



A temporada já tem confirmada a presença da ex-peoa Márcia Fu. Ela estará em diversos produtos relacionados à edição deste ano do reality show, entre eles, um quadro de humor semanal, cadeira cativa no “Hora do Faro” e presença nas lives de “A Fazenda”.



Já há um bom tempo, “A Fazenda” se posiciona como o principal reality show de confinamento do segundo semestre.







A atriz Isa Salmen, com passagens recentes por "Fuzuê", "Reis" e "A Rainha da Pérsia", vive um momento de jornada internacionalDivulgação

Inspirações



Segundo a Globo, 'Mania de Você', estreia desta segunda-feira, tem na sua narrativa “inspirações em elementos de produções como 'The Bear’, ‘Menu’, ‘Succession’ e ‘Big Little Lies’”.



Ou seja, como já dito por aqui, o autor João Emanuel Carneiro pretende imprimir um ritmo de série nessa nova novela.



Time fechado



O elenco do humorístico 'Tô Nessa!', estrelado por Regina Casé, está fechado na Globo e aguarda apenas o sinal para iniciar gravações valendo.



Fabricio Mamberti, diretor, escalou para o programa nomes como, Heslaine Vieira, Valentina Bandeira, Luana Martau e Dan Mendes.



Na estreia



Johnny Massaro e Zeca Pagodinho estarão no episódio de estreia. De 'Tô Nessa!'.



A atração entrará nas noites de domingo, após o 'Fantástico'.



Desafio



Com o 'Tô Nessa!' a Globo terá, como missão, provar que o seu domingo não acaba após o 'Fantástico'.



De se imaginar, também, que o programa não será exibido durante o período do 'Big Brother Brasil', porque as provas do reality, nesse dia, são intermináveis.



Série internacional



A atriz Isa Salmen, com passagens recentes por 'Fuzuê', 'Reis' e 'A Rainha da Pérsia', vive um momento de jornada internacional.



Depois de rodar na Calábria mais cenas do longa italiano 'L’educazione della Nonna”' no papel de Lorena, ela se divide agora entre Portugal e Espanha, onde iniciou as gravações de 'Vitória', nova série da HBO Espanha, dirigida por Leonel Vieira. Isa interpreta Teresa, personagem importante para esse projeto de drama e suspense.



Trabalho normal



Independentemente de registros de audiência, a certeza no SBT é de que a novela 'A Caverna Encantada' vai cumprir normalmente o seu cronograma. E há muito trabalho ainda pela frente.



Só para se ter uma ideia, muitos dos contratos do elenco vão até julho de 2025.



E depois?



Por enquanto, nada é falado abertamente sobre o projeto que substituirá 'A Caverna Encantada'. Sobre o assunto, tudo fica sempre muito restrito ao pessoal de Iris Abravanel e ao diretor Ricardo Mantoanelli.



Mas, internamente, há uma pressão para que a nova trama, sabe-se lá qual for, possa ser bem pensada para recolocar a emissora na briga de audiência.





Expansão



Camila Queiroz e o marido Klebber Toledo, além dos projetos no streaming, como o reality 'Casamento às Cegas', também investem na área de dublagem.



Recentemente, o casal de atores emprestou voz para personagens do filme 'Transformers: O Início'.





Tabelinha



Guilherme Duarte, após o longa 'Contravenção', aguarda a estreia de 'Reis – A Emboscada', 12ª temporada da série, na Record. Ele assume o personagem Tabrimom, que foi interpretado por Douglas Sampaio, em sua versão mais jovem.



O detalhe é que os atores são amigos e fazem parte do mesmo escritório de agenciamento artístico.





Vida que segue



Giovanna Antonelli, após deixar a Globo, simplesmente não parou. Um trabalho atrás do outro, com destaque para a novela 'Beleza Fatal', que estreia em janeiro na Max. Nesse momento, como protagonista, ela dedica-se às filmagens do longa 'Rio de Sangue', do diretor Gustavo Bonafé. Locações em Santarém e Alter do Chão, cidades do interior do Pará. Giovanna faz uma policial que bate de frente com o alto escalão do narcotráfico.



Acerte ou Caia!



Tom Cavalcante comanda mais uma edição do 'Acerte ou Caia!' neste domingo, pela Record.



Na disputa: Rodrigo Phavanello, Cátia Paganote, Pedro Manso, Jakelyne Oliveira, Eliezer, Salgadinho, Marina Ferrari, Rossicléa, MC Créu, Penelopy Jean e Daniel Toko.

BATE-REBATE

Isa Salmen, que esteve em 'A Rainha da Pérsia', não para...



... A atriz já está envolvida nas gravações de um projeto para a HBO Espanha.



SBT entrou com pedido para registro da marca Milacross Training, que remete a esportes radicais.



O Teatro B32, em São Paulo, será palco dos debates promovidos pela TV Cultura com os candidatos a prefeito. Começa no dia 15, às 22h.



A segunda temporada e 'Rensga Hits!' estreia dia 26 no Globoplay...



... Na edição, Raíssa (Alice Wegmann) e Glaucia (Lorena Comparato) têm o desafio de superar suas diferenças para lançar uma carreira como dupla...



· ... Elas terão o apoio de Marlene (Deborah Secco) e Helena (Fabiana Karla).



Dia 20 no Prime Video estreia 'Ilha da Tentação Brasil', reality apresentado pelo casal Otaviano Costa e Flavia Alessandra.



Por sua vez, o especial 'Falas' ganha uma nova edição na Globo dia 23.



Com Eli Ferreira, atriz de 'Renascer', a série 'Um Dia Qualquer' entra dia 30 na programação do Space e da Max.



C’est fini

O músico Pedro Spiller Novaes, escalado para 'Garota do Momento', substituta de 'No Rancho Fundo', chega ao seu quinto trabalho na emissora. A estreia foi em 'Sol Nascente', escrita por Walther Negrão, produção de 2016.



Então é isso. Mas domingo que vem tem mais. Tchau!