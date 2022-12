Publicado 24/12/2022 00:00

A discussão entre os amigos, aqui no quintal da caverna, claro, enquanto eu varria as folhas, foi longa. O Fred foi o culpado porque começou a chamar o Papai Noel, imaginem, de Vovô Noel. E foi mais além: - Por que nunca arranjaram uma esposa para ele? - Pronto. A partir daí, foi longo o debate. Acho que é coisa de quem não tem nada a fazer. Bem, que o senhor de longos cabelos e barba brancas, bonachão, gordinho,

tem cara de avô, cá entre nós, tem.

Aí, entrou o Júlio na conversa: - E ele não tem família, filhos, netos ? - Foi lenha na fogueira. Adilsinho não

resistiu e mandou ver: - O cara é da Lapônia, ou Polo Norte, e tem pinta de avô. - e finalizou: - Pelo corpo que tem, bem gordinho, deve estar usando Atorvastatina de 40 mg.



As versões sobre o Bom Velhinho, que até já foi chamado de São Nicolau, vêm do século passado. Inventaram até uma oficina para ele. É onde prepara os brinquedos que distribui para as crianças. A figura já foi - ainda é - explorada por empresas e lojas do mundo todo. Sempre com a fisionomia de velho, vestindo roupas de inverno rigoroso. Criaram renas voadoras para puxar o trenó pelo espaço. Aqui, no

Brasil, em pleno verão, o Bom Velhinho não troca de roupa. E, por isso, resolvi entrar na conversa: - O Papai, ou avô Noel, deveria estar vestindo camiseta regata, bermuda e calçando chinelos de dedos.

- Pelo menos, consegui arrancar algumas risadas.

Foi nesse momento que chegou o Ibiapina: - O que estou perdendo? - e avançou no prato com torresmos que Fred trouxe, pasmem, para o café da manhã. E continuou perguntando: - Tem cerveja gelada? - Céus, às 8 horas da matina...



E foi juntando gente. Nélson, o sumido, mais os vizinhos de bombordo, o de boreste e o dos fundos. Pensei que a coisa iria terminar em festa. Precavido, mudei o rumo da prosa: - Quando vamos nos reunir

para comemorar o fim ou início do ano ? - Deu certo ! Outra discussão. Os nacos de torresmo sumiram do prato. Alguém ainda perguntou sobre a carne seca à milanesa, muito apreciada pela turma.

Fingi que não ouvi e logo dei palpite do local do encontro: - Podemos ir para o Bar do Feio, na Chave de Ouro. - Guardei a vassoura. Não estava adiantando a varrição.

O vento começou a ficar forte e logo

começou a chover. As águas de março chegaram em dezembro. Preparei mais café e fui logo avisando que precisava trabalhar: - Vocês estão com a vida ganha e eu preciso ganhar a minha. - Para encerrar o papo

matutino, decretei: - Amanhã resolveremos onde vai ser o furdunço do final ou do início do ano. Ah,

vou usar a camisa do São Cristóvão de Futebol e Regatas. E, ô ô ô para vocês. - Se o Bom Velhinho bobear, vai acabar frequentando o quintal, aqui, na caverna da Água Santa (usando a camisa da seleção Argentina?)