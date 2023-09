Publicado 23/09/2023 00:00

Gente, a Primavera chegou vestindo biquíni. Então, tá avisando que saímos da Antártida e chegamos ao deserto do Saara, com a temperatura cozinhando miolos. Os que viverem, verão. Desculpem, não consegui me conter.

Os amigos unidos dessas bandas, que são numerosos, apesar de alguns desagradarem o INSS, já decidiram o traje da estação: bermuda, camiseta, bonezinho e sandália tipo Havaianas. As mulheres, bem, são mais complicadas. Não daremos palpites.

Ah, alimentação bem mais leve, abusando das verduras e legumes. O mais difícil é manter sob controle a dieta líquida. Difícil abandonar a cerveja. O Paulinho, que já foi bancário e dono de bar, deu uma sugestão, que alguns interpretaram como gozação: cerveja, em doses homeopáticas. É, não colou.

Os amigos, apesar de tudo, resolveram discutir o problema. Uns são a favor das doses servidas em garrafas long neck. Outros, acho que a maioria, preferem a garrafa "normal". O grande problema, contudo, e o principal, é a tal da dieta leve. Eu, particularmente, não aceitarei uma feijoada fria. Ou mesmo a rabada com agrião. O Júlio lembrou que tem a sopa fria. Ih, não emplacou. Cerveja com sopa? A turma não aceitou a sugestão. É complicado o assunto. Ibiapina sugeriu que o Fred construísse uma minidestilaria em casa. O amigo suíço não aceitou. Não deu para notar quem sugeriu salgadinhos preparados nas modernas fritadeiras elétricas, moderninhas, que preparam os quitutes sem gordura. É, boa ideia. Mas eu jamais vou ficar sem as empadinhas de siri, camarão ou carne-seca. Jamais.

As tais air fryers não têm capacidade para aprontarem empadas desse calibre, máquinas de preguiçosos. Jamais! Caramba, ouvi o Nelson falar em cerveja sem álcool. Ih, foi vaiado mais que o Gabriel Gabigol depois da derrota do domingo passado. Mas, acreditem, a conversa foi regrada com a bebida, empurrando camarões empanados.

A decisão demorou. E foi a do tipo Rei Salomão. Querem saber? Alugaremos umas Kombis, abastecidas com cervejas no isopor, e levaremos uma bacalhoada diet, com pouco sal, no panelão.

Ah, e o fogareiro de camping. O destino, amigos, será a Praia do Pontal, no Recreio dos Bandeirantes, depois das 20 horas, horário local, que é bem mais fresquinho. Recomendação importante: nada de banho de mar, principalmente pelados!