Publicado 06/04/2024 00:00

Depois de uma semana inteira encarando frutos do mar, iniciamos a dieta da carne seca. O angu à baiana, a feijoada, e a sopa de ervilha mesclada com agrião e cubos de salgados. Agora engordaremos. Estou enviando a proposta para os companheiros aqui do Principado, já que eliminamos o refresco de groselha, evitando assim o excesso de doce.



Melhor não esquecer do velho e tradicional churrasco, boi e porco, e tem gente que come frango. Pra mim, quem come frango é goleiro, mas tudo bem. Não vou contrariar!



Interessante é que a natureza parece fechar com o cardápio da quaresma... nessa época começa o defeso da maioria dos pescados, o calor diminui e a temperatura amena é um convite para as carnes gordas e para engordar também.



Quase esqueci do mocotó desossado e partido em pequenos pedaços, bastante salgados e grão de bico. Um detalhe importante é que se a gente retirar do mocotó, ainda no panelão quente, deixando aquela gordurosa camada amarela, aquela que entope as artérias, fica bem-comportado e, assim, teremos o mocotó light do Principado de Água Santa.



É como se começasse também o defeso da dieta, da abstinência, dos esportes de verão e dos exercícios regulares para prevenir as malditas taxas reguladoras da saúde. Vamos combinar que, a 40 graus, comer hortaliças chega a ser quase uma delícia gastronômica.



Esse nosso período de defeso, quando deixamos de comer frutos do mar e atacamos as proteínas residentes em terra firme, também é variado.



E já, já, dois meses passam voando, começam as festas juninas, e a chegada de outras datas santas e de mais comilança aqui nas terras de Água Santa. A fuga do calor e dos mosquitos também atrairão os amigos, que deixarão suas cavernas, pelo prazer do bom convívio, pelas conversas olho no olho, mas também olho na carne seca, no agrião, na cerveja.



Quase esqueci a Sopa do Cavalo Cansado. A receita tradicional portuguesa consiste em colocar pedaços de pão (ou broa) numa tigela, embebidos em vinho tinto e gema de ovo. Mas aqui na caverna, ela foi customizada, digamos assim. Tudo que estiver na gaveta dos legumes, na geladeira, a gente joga no panelão e manda pro fogão - de preferência, aquele movido a lenha - e vai temperando com o vinho que encalhou no Verão. Acho melhor passar pelo cardiologista. Antes da sopa, é claro.