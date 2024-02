Publicado 24/02/2024 05:00

Semaninha difícil. O governador decretou estado de emergência no estado. A prefeitura havia feito isso até mesmo antes do carnaval. Sim, houve carnaval apesar disso. Afinal, a dengue não é contagiosa, só chega pelo mosquito. Mas, vendo os números divulgados pelo estado e pelo município, acredito que os insetos aproveitaram a festa.

Como sempre, esse foi um dos assuntos aqui do conselho da caverna. E a decisão foi que, estava na hora da gente migrar para locais mais seguros, com menor incidência da praga. O Fernando, que há décadas mora no interior do interior de Friburgo, compartilhou pelo zap o mapa epidemiológico, sugerindo que daquele mato pode brotar tudo, menos Aedes contaminada.

A turma decidiu então partir em caravana para essa região pouco habitada por insetos empesteados. E claro, por mais que tenhamos prometido boa comida e bebida, as famílias protestaram. De roça, já basta viver no subúrbio.

- Mas não é só isso! Com toda aquela aglomeração do Carnaval, os casos de covid voltaram a subir e agora, qualquer mercado é local de risco - alertou Nelson.

E logo vieram as questões práticas da mudança.

Quem regará as plantas aqui do quintal?

As aves que aqui gorjeiam vão desconfiar. É melhor trazer uns petiscos e cerveja, de modo a gente pensar melhor.

Depois de consumidas três porções de pastéis, duas de jiló frito e até o último pratinho de tremoços, foi Fred quem chegou trazendo a notícia:

- Amigos, as mulheres não aceitaram, definitivamente, ir para a Serra. Elas se reuniram e decidiram: sair da Água Santa somente para o Alto da Boa Vista.

Ah, essas mulheres...

Pensando bem, a situação por aqui está melhor. Só precisamos repor o estoque e recomeçar o debate...

Vocês já viram o preço da cenoura nesse verão?