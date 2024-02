Publicado 10/02/2024 00:00

Cantarolando a marcha-rancho do saudoso Aldir Blanc e seu parceiro João Bosco, “Rancho da Goiabada”, tava terminando a varrição do quintal, ainda bem cedinho, quando Nelson passou em frente a porteira, me viu, parou e perguntou:



- Ô Luar, que faremos nestes dias de Carnaval?



Caramba! Nem raciocinei:



- Ora, amigo, faremos o de sempre: comer, beber, conversar e olhar a natureza...



Ele respondeu, que aprovou, com aquele sorriso. E foi ficando. Aproveitei e lembrei que estava na hora de renovar o estoque de carne seca, afinal, os nacos do produto, preparados à moda milanesa, eram os mais consumidos nas reuniões onde consertávamos a cidade, o país e o mundo.



Chegaram Adilsinho, Fred, o apressado Júlio, um dos poucos que ainda trabalha, Cesário e vizinhos de bombordo e boreste. Ih, ainda faltam alguns, mas não devem demorar em aparecer.



Para adiantar o expediente, fui logo informando que já havia separado os discos, todos 78 rpm, das rainhas e reis do rádio, Emilinha, Marlene, Chico Alves, Orlando Silva, a Sapoti Ângela Maria... e outras e outros mais. Todos já limpinhos e prontos para aguentarem a bruta agulha do gramofone.



A garrafa, com a mistura de álcool, cravo da índia e óleo para a pele, capacidade de 1 litro, já estava com o líquido salvador da Dengue. Todos, em fila indiana, foram borrifados. Só está faltando o mosquito.



Aproveitando a animação do Nelson:



- Mais que calor ô ô ô ... atravessando o deserto do Saara, o sol estava quente e queimou a minha cara... E Fred, com sotaque suíço, rebateu:



- Você pensa que cachaça é água, cachaça não é água não...



Caramba, a "moçada" chegou animada.



Depois do cafezinho, acompanhado com biscoitos de araruta, foi somente das lembranças dos carnavais passados. Não me contive:



- E o bloco da Chave de Ouro, que saia somente na quarta-feira de cinzas? Julio mandou: A polícia baixava o cassetete e prendia meio mundo.



Lembrei aos amigos que, quando as autoridades resolveram oficializar o tal bloco, a farra acabou. O bloco desapareceu.



Perdeu a graça. Sem querer, conseguiram terminar a farra na quarta-feira de cinzas. Hoje em dia, só falta ter carnaval até o fim do ano. No que Adilcinho arrematou:



- Então falta pouco...



E o vizinho de bombordo concluiu:



- E o Rio está em Estado de Emergência, devido à peste do mosquito.