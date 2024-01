Publicado 27/01/2024 01:00

A chuva não impediu a reunião matutina dos veteranos daqui da área. E, antes do cafezinho, na varanda coberta, Adilsinho foi logo abrindo os trabalhos: - A feira de Acari foi proibida pelo prefeito - e, mostrando que conhece sobre assuntos variados, concluiu: mas a feira foi legalizada, com regulamento, em agosto de 1988, pelo prefeito Saturnino Braga!

A partir daí, começou o debate. Júlio retrucou:



- Quantas vezes foi fechada ou proibida? Inúmeras.



Fred, com sua longa experiência no mar, falou:



- Hoje é sábado. Amanhã, domingo, vamos ver o que vai acontecer com a proibição da ..., mas não completou a frase. Também pudera, a chegada da patroa, trazendo uma bandeja com rabanadas e outro bule com café, calou a reunião. Deu para ouvir até os pássaros cantando nas árvores.



Após uma não tão breve pausa para o lanche, Fred reiniciou o papo:



- Hoje é sábado. Amanhã, domingo. Vamos ver o que vai acontecer com a proibição da feira. E foi em adiante: os protestos, reclamações, confrontos com a polícia, gás lacrimogêneo, tiros, prisões, mercadorias apreendidas...



Outro amigo, também experiente, o Nelson, não perdeu tempo: - no mínimo, vão armar outra feira em algum município vizinho, na Baixada.



- Mas, já não existe essa outra feira? ou Niterói ou São Gonçalo? – questionou Ibiapina.



Nicanor, amigo de Ibiapina, interveio para lembrar que a feira de Acari é mais antiga que o próprio bairro, que só foi oficializado em julho de 1981, enquanto a feira já existia no início da década de 1960. O nome do bairro é uma referência ao Rio Acari, que tem origem no Tupi, e ganhou esse nome devido à presença do peixe Acari na região. Espécie que, aliás, não existe mais por ali.



- Robauto, nome quase oficial do comércio de produtos roubados, tem várias filiais pelo Rio, mas a Feira de Acari, só tem essa. – defendeu.



Bolas, também dei o meu pitaco:



- Melhor falarmos das feirinhas das antiguidades, pequenas quinquilharias. disse, tentando mudar o papo. E justifiquei: - caso contrário, vamos entrar no assunto dos encontros de baloeiros em Madureira e outras coisinhas mais.



Vizinho de bombordo chegou. Que bom. Trouxe risoles de camarão.



Pronto, amigos, vai começar a festa – anunciou.



Mas, como meu estoque de cerveja anda baixo, Ibiapina deu seu jeito. Pediu pelo telefone. Deu tempo do Júlio lembrar que anda procurando em alguma dessas feiras, tamancos tipo holandês. Explicou: - protege bem mais os pés.



As cervejas chegaram e o café e o assunto Robauto ficaram para trás.



Ando precisando de comprar uma xícara de porcelana para jogo da patroa. Quebrei sem querer...Vou procurar uma feirinha de antiguidades.



Mas, com nota fiscal ou sem?