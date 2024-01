Publicado 06/01/2024 00:00

O papo matutino no quintal da caverna, sob a sombra da parreira nº1, bem cedinho, versou sobre as previsões inevitáveis de início de ano. Bom destacar que a sombra da parreira serve de abrigo dos bombardeios das aves que aqui gorjeiam, também. Quem deverá morrer, ou viver, ou casar, ou separar ou.... Desta vez, amigos, até o Putin apareceu como futuro morto.



Artistas não podem faltar nas tais previsões. Já notaram? Ricos e famosos, também. Ah, alguns "videntes" ousam prever desastres.



Ninguém, entretanto, previu quem será o vencedor do Campeonato Brasileiro de Futebol. Particularmente, acho que esses profetas deveriam apelar para a tal da Inteligência Artificial. Concordam? A era da bola de cristal chegou ao fim.



Hoje em dia, o máximo que podemos chegar é a um simples palpite. Ih, lembrei do Palpite Infeliz, samba de Noel Rosa e Vadico, lançado em 1936, gravado pela vizinha Aracy de Almeida, a Primeira Dama do Encantado. Nada a ver com previsão. (Até a previsão do tempo pode falhar).



Pensando no futuro, o Nicanor, amigo antigo do Ibiapina trouxe a novidade. Comprou um programa de Inteligência Artificial importado num Secos e Molhados, ali no bairro Todos os Santos, que fica em frente ao Posto de Saúde. Lá se vende um risole, nadando no óleo, que é um mimo do céu. Mas o programa já veio viciado que nem alguns dos jogos de futebol do esquema de fraudes denunciado na operação “Penalidade Máxima”, pelo Ministério Público de Goiás.



A turma, depois de acabar com as empadinhas de camarão, chegou à conclusão que a ideia do relator Fred era a melhor. Deveríamos emitir um comunicado público, lamentando o fim dos pequenos armazéns de secos e molhados, do bairro. Principalmente, dos molhados. Então, entre um bolinho de bacalhau, o pastel de carne seca e uma cerveja estupidamente gelada, Júlio mandou: - Por falar em palpite, conseguimos emplacar três pontos no bolão da Mega da Virada. E arrematou: - Palpite infeliz.



E saindo das previsões para o terreno das notícias, as notícias dos primeiros meses são bem parecidas com as de outros anos: desastres ambientais, guerras, etc... Até quem vai dirigir a seleção brasileira no próximo ano virou assunto indigesto.



Assuntos de espantar passarinho aqui do meu quintal.



Quando penso nas reportagens que se repetem todo início de ano, lembro de uma que nunca mais ouvi falar: se vai ou não faltar cerveja no Carnaval.



Aliás, nesse ano, periga faltar dinheiro. O Carnaval será entre 9 e 13 de fevereiro. E o ano é bissexto. Ou seja, um dia mais sem salário no fim do mês!