Publicado 13/04/2024 00:00

Tudo seguia rotineiramente no encontro dos amigos aqui no Principado de Água Santa, com cerveja gelada e um cardápio farto: sardinhas fritas, os generosos pedações de torresmos, os bolinhos quase de bacalhau, e outras guloseimas. Tudo isso apenas para esperarmos pelo prato principal. Era dia de feijoada. Quando, de repente, soou um alarme no ambiente, deixando muda até mesmo a voz de Orlando Silva, o cantor das multidões, que tocava na vitrola. Demoramos ainda um tempo para entender que a campainha vinha do relógio novo do Nelson.



Depois de desligar o apito, e de olhar com atenção para o visor quadrado preso ao seu pulso, ele explicou, com um certo desdém.



– É para me avisar que está na hora de tomar o remédio.



E como se já não tivesse chamado a atenção de todos, ele ainda completou.



– Hummm, sinais vitais checados, hoje, posso abusar um pouco mais, porque afinal, a pressão está sob controle e os batimentos cardíacos também.



– Mas como assim? Você veio do médico? - Arriscou Fred.



Não, é esse meu relógio que informa tudo sobre mim. O smartwatch D20, multifunções. É a última novidade em tecnologia para a terceira idade. Só espero que não seja a última mesma, né? Espero viver para conhecer outras – completou.



Pronto. O assunto saiu da comida farta para o brinquedo do amigo. O grupo logo cercou Nelson que, como garoto que chega na escola exibindo a bola nova, apresentou, com certo garbo, o cardápio, não de comida, mas de tecnologias, do aparelhinho.



Discretamente, guardei na algibeira (bolso, para os mais novos), o velho relógio de corda com uma corrente de prata presa à minha roupa.



De olho no torresminho frito e sequinho em seu prato, Ibiapina perguntou:



– Quando foi a última vez que vocês foram no cardiologista?



Uma consulta breve à memória e não demorou para que todos ali constatassem que a última visita ao doutor já ia longe.



E decidimos: agora serão obrigatórios os exames médicos para o time dos veteranos do Principado.



– Sim, sim mas, depois alguém ponderou – logo virão as receitas, as dietas, longos períodos de hortaliças e leguminosas, a escassez da carne vermelha no cardápio...



E Ibiapina, disparou: vocês sabiam que já estão usando aplicativo de pedir comida para comprar fraldas geriátricas?



O burburinho sobre medidas extremas para a saúde foi parando e a decisão do conselho foi outra. Pela primeira vez, em muitos anos, o encontro acabou mais cedo. Uma romaria dos veteranos de Água Santa foi até o Saara atrás do relógio que tira a pressão, os batimentos cardíacos, informa se o dono já andou o suficiente no dia, alerta sobre os horários de remédio e o dia do médico...



E, animado com seu novo brinquedo, Nelson ainda completou:



– E se preciso, também diz as horas.