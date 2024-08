Publicado 17/08/2024 00:00

O frio vai fugir no fim de semana. Dizem. Acho que foi mandinga do carioca. Mas, enquanto isso, é notório o cheiro de naftalina no ar. Lembram delas? Aquelas bolinhas brancas à base de naftaleno guardadas junto com as roupas, e que espantam as traças e até o mofo? Pois é, esse cheiro tão característico do passado, guardado nas prateleiras mais altas, volta agora com os antigos agasalhos, toucas, japonas, luvas, meias de lã, calças de veludos retirados às pressas do armário por conta dessa frente fria que se instalou por aqui.



Figurinos do passado ressurgiram diante dos graus pouco acima dos 10". O Fernando, lá na roça de Friburgo, encarou 5°C, no início da semana, em plena madrugada. Lareira, fogão a lenha e capotes, com cachecol, foram usados no frio glacial.



Por aqui, no Principado da Água Santa, até churrasqueira virou lareira. E foi ao redor dela que aconteceu a nossa reunião semanal do conselho de veteranos.



Mal dava pra se ver o nariz dos amigos. O Ibiapina chegou trajando uma touca de lã que cobria completamente as orelhas, um cachecol que dava duas voltas em torno do pescoço e uma japona militar, comprada há três décadas ali naquele mercado de roupas militares próximo do Arsenal da Marinha, no Centro da cidade.



- Quem trouxe esse frio?



- Foi um ciclone extratropical - mandou Fred, de carona com o que disse um meteorologista no rádio.

Enquanto a lã, o couro e as roupas sintéticas agalhavam o corpo por fora, para aquecer a alma e os ossos, apelamos para as comidas, quitutes e bebidas de inverno.



Para aquecer os amigos e a conversa, esquentei o vinho no fogão e comecei a preparar a velha sopa do cavalo cansado. Vocês sabem o porquê desse nome?



Segundo uma velha lenda portuguesa, um dia, durante o inverno muito gelado no campo, um homem dividiu com seu cavalo uma mistura de vinho quente com pedaços de broa de milho, gema de ovo e mel. Uma receita simples para aquecer e repor as energias. Mas, embriagado pela bebida, o cavalo mal conseguia se pôr de pé, nascendo assim o nome do quitute.



Fiz quase igual à receita original. Na falta da broa de milho, ninguém se arriscou a sair para buscar o produto. Usamos o velho, mas também tradicional, pão dormido.



À noite foi ainda mais fria. Num ato incomum, as gatas aqui de casa dormiram colocadas nos meus pés. Afinal, o frio chegou para todos nós.



Mas as previsões também apontam que essa frente fria é nuvem passageira e que hoje, sábado, os cariocas voltam às praias. Estão combinados com os meteorologistas, inclusive, uns 30° C para salvar o fim de semana! Assim espero!