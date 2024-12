- Sem perus, comemos sardinhas e arrotamos bacalhau!

Publicado 14/12/2024 00:00

Calor típico de deserto, duas kombis e a pick-up do Ibiapina, rumo ao... Saara. Compras dos presentes natalinos. Relógios, tênis, vestidos, saias, calças, bermudas, celulares, tablets, para os familiares de parentesco direto, tipo, filhos, pais, avós. Para os amigos ou parentes de linha sanguínea mais distantes o jeito é improvisar com gravatas, meias e cuecas. Saudades do tempo que a gente comprava agendas do novo ano. Todos gostavam, o bolso e o presenteado.

As compra ainda incluem obrigatoriamente os produtos para a ceia: bacalhau, pernil, nozes, avelãs, perus, vinhos, azeites importados, ameixas secas e azeitonas. Ah, e mais etc e tal.

Melhor parar por aqui. Não tem décimo terceiro que aguente ou sobreviva. O combinado é a reunião das famílias em uma única mesa. Só não está resolvido o local, ou mais direto: na casa de quem?

Antigamente nós chamávamos de Reunião da Diretoria, que era o lugar sorteado na 'mão no saco". Lembram disso? Era como se fosse o jogo de víspora. Entenderam? O detalhe importante é a maquininha de calcular sempre em serviço. Ora, nas mãos do Adilsinho, o homem das contas.

Pois saibam que ela estava em funcionamento durante as compras. Sim, a coisa é organizada. Tem que ter um teto, que nem no orçamento da "união". E que já foi ultrapassado. Tá no momento de cortar os gastos. Mas, nos presentes ou na ceia?

Nunca, jamais. Caramba, onde eliminar supérfluos? Na comida, ou bebida? Nos futuros encontros ao lado da churrasqueira, regados com cervejas? Oh dúvida cruel. Outra reunião para resolver o impasse. E, claro, em frente a churrasqueira, na caverna, abastecida com frango - que eu detesto - costelas suína e bovina, e camarões graúdos. Ah, e cerveja, compradas em uma promoção que Júlio descolou.

E eu? Ora, me controlando com minhas bolachas e, desta vez, refresco de limão, com bastante gelo. A assembleia que decide o local da mesa única do Natal já durava mais de três horas. Estendi uma rede e fiquei aguardando.

Ah, o voto é secreto. E, faltou a eliminação dos comestíveis que devem ser cortados. Céus, quatro horas se passaram, as carnes e a cerveja acabaram. Não resisti e gritei:

- O salão de festas do Ibiapina é minha posição.

E continuei sobre a comida, voto por eliminar os perus, bacalhaus, e outros mimos importados.

Silêncio por segundos. Depois, ih, todos querendo falar ao mesmo tempo. Fred deu uma cambalhota e tomou a palavra:

- Sem perus, comemos sardinhas e arrotamos bacalhau!