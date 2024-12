Publicado 21/12/2024 00:00

Laboratórios de análises clínicas e de imagens já estão funcionando aos domingos.

Será isso uma indicação de que a população está cada vez mais doente? Ou apenas se cuidando? Ou de fato, o funcionamento dos setores de comércio e serviços, em geral, avançaram sobre o dia internacional do descanso, espelhando o movimento dos shoppings?

Até os anos 60, domingo era dia de missa e do jogo do bicho, que desde o tempo das diligências, funciona até às 14 horas nesse dia consagrado para o descanso do trabalhador.

Isso não mudou. De resto... lojas de supermercados, ou hortifrutigranjeiros, salões de cabelereiro, bancas e até Pets estão abrindo nesses dias. Mesmo a Zona Norte, que abrigava as chácaras produtoras de frutas e hortaliças, que escoavam seus produtos nos secos e molhados, que fechavam nesses dias, agora são abastecidas por redes de supermercados “full time” (e o nome vem em inglês), com suas hortaliças importadas de outros municípios, em especial, da Serra, e suas frutas que chegam do Nordeste, do Norte, e até de outros países vizinhos.

Todos estão abrindo aos domingos.

Abrindo e se expandindo. Os bares, que nos subúrbios eram mais discretos, e só funcionavam porta adentro, avançaram para as calçadas com mesas, cadeiras e até cercadinhos.

Mas para cada novo bar, tem pelo menos outras duas farmácias, uma pet, um salão de cabelereiro e uma rede de supermercado.

E sofrem concorrência. Já tem Pet que vende bebidas e salgadinhos, enquanto o animal toma banho. No hortifrutigranjeiros são encontradas as frutas para as "batidas". E também o álcool e o gelo.

Já inventaram até a batida de manga! Coisa que, quando eu era criança, sempre ouvia os mais velhotes recomendarem que manga, álcool e leite, não se misturam. "Faz mal..." Era o que ouvia dos adultos.

No outro dia, alguns colegas me chamaram para uma confraternização, pasmem, no mercado. No mercado? Eu ouvi direito?

Depois de um longo e cabeludo inverno, fiz as pazes com o Cláudio, o barbeiro que me atende desde muito tempo. Ele me recebeu com braços e tesoura abertos. No papo, falamos, como sempre, dos velhos tempos e ele me ofereceu uma cerveja:

- Estamos estendendo nossos serviços - ele disse.

A loja dele, faz parte do conjunto comercial que adere ao Karaokê dos finais de semana na esquina das Ruas Borja Reis e Dois de Fevereiro, pertinho das Três Vendas.

Cada vez mais é mais fácil encontrar outros serviços do que bares funcionando aos domingos e feriados.

Se continuar nessa batida (não alcoólica), o jeito vai ser beber na farmácia. Ah, com o aparelho de pressão arterial (ou esfigmomanômetros, nome oficial do tal aparelho), enrolado no braço e o estetoscópio sobre o coração.