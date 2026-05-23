Publicado 23/05/2026 00:00

O frio continua e aqui pelas bandas do Principado de Água Santa. Todos nós permanecemos agasalhados e muitos também encapotados. Tenho a impressão que, com os anos de convívio, o vento gelado aprende os caminhos para atravessar as pequenas brechas entre o forro do casaco e minha pele até atingir meus ossos, porque esses começam a reclamar já no momento que a meteorologista avisa “as temperaturas vão cair”. É quando sei que caem mesmo.

Nem o Fernando, meu amigo entendido em leis, e que decidiu viajar com a mulher para a Bahia para fugir da estação, não teve sucesso. Eles foram alcançados pelo frio na cidade de Santo André. Pra quem não lembra, foi a que recebeu a seleção alemã na Copa de 2014. Xiii... esqueçam que eu falei sobre isso, afinal, faltam poucos dias para começar a deste ano, não é bom lembrar nem dos alemães, nem daquele mundial. Fiquemos apenas com a cidade, vizinha de Santa Cruz de Cabrália que, assim como o Fernando, deve estar estranhando a visita da friaca.

Mas, com o frio molhado é pior. Ainda bem que temos a varanda coberta aqui para a churrasqueira de plantão. Deixamos as galochas e os tamancos típicos da Holanda aqui a disposição dos mais velhos. Vale tudo para enfrentar a friaca molhada. As madrugadas aqui na caverna, temos um aquecedor, lamentavelmente a gás, mas funciona muito bem.

E, claro, a bebida. Porque quando o frio aperta, nós, os veteranos aqui no Principado, apelamos para os casacos engarrafados: vinho tinto, bagaceira e cachaça. É batata. Não é à toa que essas bebidas surgiram quase todas de regiões geladas no inverno.

O vinho nasceu naquela região da Europa, França, Itália, Portugal... Povos inteiros aprenderam que, quando o vento resolve atravessar montanhas nevadas e entrar pelas frestas das casas de pedra, o cidadão precisa reagir com dignidade. E dignidade, nesses casos, costuma vir dentro de uma garrafa com rolha. Já a bagaceira foi uma espécie de subproduto do vinho, feita do bagaço da uva. também vem de Portugal.

E nós produzimos a cachaça, que é mais democrática. Serve pro frio, calor, pra dor de cotovelo e até pra matar a gripe. Eu ? Continuo nos sucos das frutas daqui do quintal.

Aqui na caverna, nesse outono, decidimos mesmo apostar na bebida do padre. E o estoque de vinho vai muito bem, obrigado. Tomara que Papai Noel não leia essas mal traçadas linhas, senão ele vai chegar também fora de época atrás do sopão do cavalo cansado e de uma boa taça de vinho. Aquelas bochechas avermelhadas indicam que ele é chegado a um vinho. O Fred é o encarregado da distribuição da bebida, ele como bom europeu sabe muito bem com administrar a coisa.

E, para fechar essa tarde na caverna com os amigos, o vinho e o churrasco, ouço a música Gente Humilde (composta por Garoto, com letra do Vinícius e do Chico): “Tem certos dias em que eu penso em minha gente...” Ah, meu subúrbio!

