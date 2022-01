Washington Quaquá (ex-prefeito de Maricá) - Foto: Divulgação

Washington Quaquá (ex-prefeito de Maricá)Foto: Divulgação

Publicado 13/01/2022 14:37 | Atualizado 13/01/2022 14:40

O vice-presidente nacional do PT e ex-prefeito de Maricá Washington Quaquá foi diagnosticado com Covid-19, nesta quarta-feira (12), de novo – a primeira foi no fim de 2020. Vacinado com as duas doses contra a doença, ele fez o anúncio em seu perfil no Instagram.



Nesta quinta-feira (13), ele voltou à rede social para comunicar que está com sintomas leves, celebrar a vacina e fazer um apelo para que as pessoas se imunizem.



Quando pegou Covid pela primeira vez, ele ficou internado no Hospital Che Guevara, que ele mesmo começou a construir, e precisou de respiração mecânica, depois de a tomografia dos pulmões mostrar de 25% a 50% de comprometimento.