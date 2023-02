Prefeitura de Japeri - Divulgação

Publicado 19/02/2023 07:00

O vereador de Japeri Tiago Careca se debruçou sobre o edital da secretaria de Educação para aquisição de software — no valor de R$ 749 mil por 12 meses — e notou que, ao contrário de contratos anteriores, a licença não é perpétua. Ou seja: fim do período, fim do acesso. Ele vai enviar o caso ao TCE. A prefeitura argumenta que a modalidade escolhida tem custo mais baixo e que a renovação da licença pode permitir atualizações que atendam novas demandas.