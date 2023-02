Sambódromo do Rio de Janeiro - Fábio Costa

Publicado 17/02/2023 11:25 | Atualizado 17/02/2023 11:26

Na versão impressa da coluna desta sexta-feira (17), foi publicado que Lula viria ao Carnaval do Rio. No entanto, ambas as assessorias do casal presidencial são enfáticas: tanto o presidente como a primeira-dama passarão o feriado na Bahia descansando.

A informação circulou no alto escalão da Prefeitura do Rio, responsável pela cessão do Sambódromo à Liesa. O cerimonial do camarote municipal inclusive chegou a rever toda a lista de pessoas que confirmaram presença no domingo — e teve que desconvidar algumas.