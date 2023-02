Mochila com o erro de ortografia - Foto do leitor

Publicado 16/02/2023 15:08

Os alunos da rede municipal de Queimados começaram o ano letivo recebendo material escolar…com erro de ortografia. O problema aconteceu com as mochilas de rodinha entregues aos estudantes do primeiro ano. A falha em questão foi na palavra “Transformação”, que foi estampada sem a letra “n” — ficando “Trasformação”.

A prefeitura se pronunciou sobre o caso e já notificou a empresa responsável pelo contrato, que vai fazer novas mochilas. De acordo com a Gestão, os materiais com o erro de grafia não serão recolhidos para que as crianças não fiquem sem mochila.



*Colaborou o estagiário Gustavo Braz, sob supervisão de Aline Macedo.