Rio,23/02/2020-CAMPINHO, Carnaval 2020, Intendente Margalhaes. Carnaval na Zona Norte, na foto, jurados.Foto: Cleber Mendes/Agência O Dia - Cléber Mendes

Publicado 16/02/2023 09:00

Com a candidatura a vereador dada como certa, o subprefeito da Zona Norte, Diego Vaz, passa por um batismo de fogo. A mudança de local do desfile do Grupo de Acesso da tradicionalíssima Intendente Magalhães para a Rua Ernane Cardoso está dando o que falar — e não só de uma forma positiva. Embora a capacidade de público vá aumentar, moradores estão desfiando um rosário de reclamações, que vão muito além do descontentamento por não poder ver a festa da varanda. Com a nova passarela cercada por Morro do Fubá, Campinho e Morro do 18, eles temem uma tragédia causada por facções. Nesta semana, Vaz perdeu o rebolado ao ser questionado sobre a segurança. "O senhor devia tirar o seu supermercado de lá", respondeu de forma atravessada.

Picadinho

No dia 18, às 12h, acontece o bloco do Heitor, formado por alunas e ex-alunas da Escola de Música Villa-Lobos, na Praça XV. O tema é Rua da Carioca: berço musical do país.

O Theatro Municipal lança um edital para o primeiro curso de Pós-Graduação em Ensino de Dança Clássica do país. Informações pelo site: theatromunicipal.rj.gov.br, na aba Ensino.

Pioneiro entre os blocos de música eletrônica do Rio, o Me Gusta chega aos oito anos, dia 19, às 16h, tocando no Porto Maravilha.