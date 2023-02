Diego Vaz, subprefeito da Zona Norte - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 15/02/2023 17:57

O subprefeito da Zona Norte, Diego Vaz, passou por maus bocados na noite da última terça-feira (14), durante uma reunião na Estácio de Cascadura para discutir as mudanças no Carnaval da Série Prata. O desfile, que tradicionalmente acontecia na Avenida Intendente Magalhães, foi transferido para a Rua Ernane Cardoso — e muitos moradores não gostaram nem um pouco. A principal preocupação é com a segurança, já que a área registra tiroteios decorrentes de briga de facções.

O caldo entornou quando, ao ser questionado sobre quais medidas estão sendo tomadas pela prefeitura para evitar uma tragédia, Vaz respondeu:

"O senhor devia tirar o seu supermercado de lá".

Como seria de se esperar, a fala pegou muitíssimo mal e gerou gritaria na plateia. Vaz ainda tentou dizer que a segurança pública é de responsabilidade do governo estadual — só para causar mais bafafá.

Tentando baixar o tom, o subprefeito afirmou que a Polícia Militar estaria realizando operações constantes na área, e perguntou se houve tiroteios nas últimas três semanas. A resposta dos moradores foi o contrário do que ele gostaria de ouvir.

A coluna procurou a subprefeitura, e vai atualizar esta nota caso o gestor queira se manifestar.



Veja abaixo o vídeo: