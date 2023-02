O músico Emicida - Reprodução/Twitter

O músico EmicidaReprodução/Twitter

Publicado 15/02/2023 15:03 | Atualizado 15/02/2023 15:08

Nesta quarta-feira (15), a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) discute a entrega da Medalha Tiradentes ao rapper Emicida. Na sessão de ontem houve polêmica na votação para a entrega da honraria máxima da Casa a outro artista de esquerda: Ludmilla. A homenagem à cantora foi rejeitada pela nova legislatura com 24 votos contrários.