O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) - CARL DE SOUZA / AFP

Publicado 15/02/2023 15:35

Um representante da Prefeitura do Rio baixou em Brasília nesta quarta-feira (15) em busca de uma parceria com o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Serviços para viabilizar um programa municipal de microcrédito. Como a pasta é comandada pelo ex-tucano Geraldo Alckmin, o escalado para a missão foi o assessor especial do prefeito Alexandre Arraes, que também já foi do ninho do PSDB — e, como o vice-presidente, bateu asas.



A proposta levada por Arraes — ex-secretário de Trabalho e Renda —, é firmar um convênio que permita o uso de recursos do Fundo Socioambiental do BNDES para formar um fundo municipal de microcrédito. Os empréstimos andariam de mãos dadas com o programa desenvolvido com a ONU Territórios Sociais, que mapeou 12 complexos de favelas do Rio.

Ele também tem na manga números apurados pelo economista Daniel Duque, do IBRE-FGV. Um estudo do pesquisador aponta que investimentos em iniciativas governamentais de inclusão produtiva podem, em cinco anos, ter um impacto de até R$ 35 bilhões no PIB carioca.