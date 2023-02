Cenário da tragédia que aconteceu em Petrópolis - Carl de Souza / AFP

Publicado 16/02/2023 07:00

No dia em que a tragédia de Petrópolis completou um ano, Sérgio Fernandes (PSD) fez mais do que pedir um minuto de silêncio na Alerj. O deputado recolheu as 40 assinaturas necessárias para aprovar a criação de uma comissão especial sobre desastres na Região Serrana. O objetivo principal do grupo será elaborar políticas públicas e estratégias de prevenção e mitigação de riscos, por meio de discussões técnicas e diálogo com autoridades e sociedade.