Elika Takimoto é a primeira mulher a assumir a presidência da Comissão de Ciência e Tecnologia da AlerjDivulgação

Publicado 16/02/2023 13:38 | Atualizado 16/02/2023 14:38

A Comissão de Ciência e Tecnologia da Alerj está de cara nova, com a primeira mulher a assumir a presidência: Elika Takimoto (PT). A líder da bancada do Partido dos Trabalhadores foi eleita pelos colegas nesta quinta-feira (16), depois de a composição ter sido publicada no Diário Oficial da última terça-feira. Também compõem a comissão: Dani Balbi (PCdoB), a vice-presidente; Tande Vieira (PP); Dani Monteiro (PSOL); Filipe Soares (União); Vitor Júnior (PDT); Anderson Moraes (PL); e Márcio Gualberto (PL).

Durante o discurso de posse, a parlamentar levantou a necessidade de o grupo construir articulações para o desenvolvimento do Rio na área da ciência e tecnologia. Ela aproveitou ainda para expressar a importância em manter uma relação de proximidade com instituições de ensino, além da valorização dos professores fluminenses. A deputada também reforçou a relevância do complexo econômico da saúde para o estado.

*Colaborou o estagiário Gustavo Braz, sob supervisão de Aline Macedo.