Plenário da Assembleia Legislativa do Rio - Rafael Wallace / Alerj

Publicado 17/02/2023 07:00

Nas novas composições da Alerj, cinco deputados veteranos — e atuantes — foram limados das titularidades de comissões: o decano Carlos Minc (10 mandatos), Luiz Paulo (seis), Lucinha (quatro), Flávio Serafini e Jair Bittencourt, com três cada. Mas como experiência não se acha na esquina, Luiz Paulo foi convocado para dar parecer na sessão de ontem, no plenário, pela Defesa do Consumidor — da qual não faz parte. Nenhum integrante estava presente.