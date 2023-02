Os presidentes estaduais do União Brasil e do PP, Waguinho e Luizinho - Fotos de PMBR / Câmara dos Deputados

Publicado 17/02/2023 09:00

Se as cúpulas nacionais do PP e do União estão cada vez mais próximas de assinarem o casório, em forma de uma federação partidária, no Rio de Janeiro, o noivado é assunto tabu. Especialmente entre os Progressistas, liderados estadualmente pelo secretário de Saúde, Dr. Luizinho. Ele até se dá bem com o presidente fluminense do União, Waguinho. Mas daí a juntar os trapinhos com o colega... ah, são outros quinhentos. As conversas em Brasília seguem a lógica já adotada quando o PSL se fundiu ao DEM, ou seja: exceto os diretórios de interesse de alguns caciques, senta na cabeceira o partido que elegeu mais deputados federais. Para complicar o enlace, Eduardo Paes trocou aliança de compromisso com o 44 para 2024 — enquanto o 11 flerta com a oposição.





Picadinho

Sexta e sábado, o Festival Dança em Trânsito, no Espaço Tápias, na Barra, promove o espetáculo "Estudo número um", apresentado pela Renato Vieira Cia de Dança.

A Secretaria de Cultura do Estado abriu vagas para artesãos que queiram participar do estande "RJ de Talentos", na feira Rio Artes Manuais. Inscrições pelo site, até dia 26.

Hoje, às 18h, acontece o bloco Embaixadores da Folia com início na Av. Nilo Peçanha, seguindo pela Av. Graça Aranha, R. Santa Luzia, R. México e voltando ao ponto inicial.