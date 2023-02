Em Angra, adversários do prefeito já estão em ritmo de pré-campanha

Exercendo o segundo mandato consecutivo, Fernando Jordão não pode se candidatar à Prefeitura de Angra em 2024 - Divulgação/Prefeitura de Angra dos Reis

As eleições municipais são só em 2024, mas em Angra dos Reis o tiro de largada já foi dado. O atual prefeito, Fernando Jordão, exerce seu segundo mandato consecutivo, logo, não terá a foto nas urnas eletrônicas — e os adversários se comportam como se o pleito estivesse ali na esquina. Aspira a federal mais popular da cidade, com 18 mil votos (e 31 mil no total), Venissius Barbosa (Pode) anunciou a pré-candidatura nas redes, entrou com uma ação na Justiça pedindo a suspensão do estacionamento rotativo, e partiu para a costura de alianças. Zé Augusto (PP), segundo lugar em 2020, tem batido na administração em seus perfis. Aliás, chegou até a ganhar 5 mil seguidores de uma hora para outra — mas 3 mil logo deixaram de acompanhar as fotos e vídeos.

Picadinho

Amanhã acontece o bloco Bangalafumenga, na Glória, com concentração a partir das 9h na Av. Infante Dom Henrique, próximo do Monumento aos Pracinhas.

O Palco Carioca, primeiro circuito do projeto Dança em Trânsito 2023, encerra o mês com o espetáculo "Casa de Abelha" , nos dias 25 e 26, às 20h, no Espaço Tápias, na Barra.

A Academia Juvenil da Orquestra Petrobras Sinfônica abre seleção de novos alunos para o projeto socioeducativo da instituição. Cadastro gratuito pelo site, até 02/03.