Carlos Lupi e Everton Gomes no bloco Órfãos de BrizolaLuis Moreira / Divulgação

Publicado 21/02/2023 07:00

Nem a chuva desanimou o bloco dos foliões trabalhistas. Os Órfãos do Brizola se reuniram no sábado (18) sob o enredo "Brizola & Darcy 100 anos 1", já que, em 2022, a explosão da ômicron atrapalhou as comemorações do centenário do ex-governador. Na turma que dançou até "lá lá lá lá Brizola", jingle de 1989, estavam o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, o secretário de Trabalho e Renda do Rio, Everton Gomes, e o presidente do INSS, Glauco Wamburg.