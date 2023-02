Centro de testagem fica nas dependências do Hospital Municipal Ronaldo Gazolla - Divulgação/Secretaria Municipal de Saúde

Ao ver mais um contrato entre a RioSaúde e a empresa Lasant para a manutenção de unidades da rede municipal, Teresa Bergher pôs tudo em uma planilha. A vereadora encontrou 35 acordos com dispensa de licitação desde 2018, 13 da era Crivella e 22 da gestão Paes — todos alegando se tratar de situações emergenciais em que as obras e serviços duram até 180 dias. Ela acionou o Tribunal de Contas do Município para averiguar a legalidade e a economicidade dos contratos, que somam R$ 48,8 milhões. A empresa pública de Saúde afirma que, "ao assumir a gestão, não havia nenhum processo licitatório vigente", e que está fazendo a substituição por licitações. "Todos os processos são acompanhados pelo Conselho Fiscal da RioSaúde e por órgãos de controle".

Amanhã acontece o Bloco do Sargento Pimenta, na Av. Infante Dom Henrique, 75, no Flamengo, com início às 10h, e concentração a partir das 8h.

No dia 25, das 18h às 21h, a Casa Museu Eva Klabin vai ocupar sua fachada com uma série de projeções de vídeos e músicas com o projeto “Kina - Novos Sons e Novas Visões”.

A Biblioteca Parque Estadual, no centro do Rio, exibe até 3 de março a mostra “100 anos Darcy Ribeiro”. Entrada gratuita.