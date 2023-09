Soraia Mendes, Lívia Sant'Anna e Adriana Cruz são algumas das indicações ao Supremo. - Reprodução

Publicado 02/09/2023 05:00

O movimento antirracista e a favor do empoderamento das mulheres e pessoas pretas cresce em todo o país. E também no Rio de Janeiro. A secretária municipal de Meio Ambiente do Rio, Tainá de Paula, é uma das políticas que têm trabalhado na sugestão de nomes que podem ser opção de escolha do presidente Lula para a indicação do próximo nome para o Supremo Tribunal Federal. Três mulheres aparecem em destaque: Soraia Mendes, com mais de 20 anos de docência e diversos livros publicados, especialmente na área de Direito Criminal e Gênero, citados tanto no STF quanto na Corte Interamericana de Direitos Humanos; Lívia Sant'Anna Vaz, promotora de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia desde 2004 e atua na Promotoria de Justiça de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa desde 2015; e Adriana Cruz, juíza instrutora no Supremo Tribunal Federal desde 2015 e que pesquisa os impactos dos processos de criminalização na democracia, além de relações raciais e de gênero nas instituições do sistema de Justiça.

Gymnasiade 2023: Picciani é só sorrisos

Rafael Picciani ficou animado com evento internacional no Rio - Divulgação/ Alerj

O secretário de Estado de Esporte e Lazer, Rafael Picciani, não se contém de alegria. A explicação: "Foi um grande feito para o Brasil e para o Rio de Janeiro sediar a Gymnasiade 2023. Além de fomentar o desporto escolar, o evento fez uso do legado olímpico, permitiu reviver toda a emoção de receber atletas do mundo inteiro aqui e estimulou participação popular, com entrada franca todos os dias. Foi uma grande alegria ver o Brasil bater recorde em tamanho da delegação e fechar o quadro de medalhas em primeiro lugar. A delegação brasileira foi a maior da competição, com 402 integrantes e 382 estudantes-atletas".

Contas: "oceano de problemas"

O deputado Luiz Paulo votou na última terça-feira (29) pela abstenção nas contas de governo do estado de 2022. "No dia 4 de agosto de 2022, eu pela Comissão de Tributação encaminhei pedido de inspeção nos programas desenvolvidos no Ceperj e na Uerj. O pagamento das pessoas contratadas pelo Ceperj estava sendo feito por recibo de pagamento autônomo. E, as contratações pela Uerj não seguiam nenhum processo seletivo. Isso usurpava as atribuições de outras secretarias. Volume de pessoas contratadas foi imenso. Quando imaginava que era só Ceperj, vimos que tinha o mesmo escândalo na UERJ. Não é mais um mar de irregularidades. É um oceano de irregularidades. Os ordenadores de despesa cometeram dezenas de irregularidades".

Antonio Peres: vitória após mais de 10 anos

Ex-prefeito de Saquarema, Antonio Peres Alves respira aliviado. Um juiz da 7ª Vara Federal o absolveu depois de mais de 10 anos. Ele havia se tornado inelegível por causa de acusação de superfaturamento em compra de ambulância em investigações que começaram na Operação Sanguessuga, da Polícia Federal, em 2006.

PICADINHO

Museu da República sedia o "Primavera Cultural Vida Liberta" neste fim de semana, evento que reúne arte e gastronomia saudável e vegana, além de recreação infantil e aulas de yoga e fotografia.



Aloysio Reis lança "O eterno desencontro das paralelas" (Editora Autografia) na Bienal do Livro, amanhã (3). A sessão de autógrafos será às 16h no Estande S-17 do Pavilhão Verde, no Riocentro.



Lema Publicações faz lançamento duplo e simultâneo dos livros "Natureza Perversa", de Leandro Faria, e "Não Se Avexe, Não", de Marlon Sá, hoje (2), no Bar Reconvexo, em Botafogo, no Rio.