Ex-governador Sérgio Cabral está reconstruindo sua base política no RioReprodução

Publicado 10/10/2023 05:00

Para ser influente em 2024, o ex-governador Sérgio Cabral está reconstruindo a sua base política no estado. A ideia é eleger prefeitos no interior, vereadores e focar na eleição para a Câmara Federal em 2026. A frente eleitoral conta com Cabral como estrategista e o seu filho Marco Antônio no operacional. Cabralzinho é amigo pessoal e assessor do presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar. Na área de Comunicação a estreia do podcast "Papo com Cabral" é a janela da humanização, sem negar que o ex-governador foi preso e investigado por corrupção. O marketing é investir na aceitação e para isso seguir o velho ditado: “água mole em pedra dura, tanto bate até que fura”. Mágoas; Sérgio Cabral tem três desafetos que tiram seu humor: Eduardo Paes, Luiz Fernando Pezão e a Anthony Garotinho.

Novo Parque Garota de Ipanema

Parque Garota de Ipanema será entregue totalmente revitalizadoReginaldo Pimenta

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), confirmou sua presença na cerimônia de entrega do novo Parque Garota de Ipanema, nesta quinta-feira (12). Estão previstas uma série de atividades para a população, com áreas completamente revitalizadas, como parquinho , arena musical, mirante, parcão, mobiliários e jardins. O evento marca também a mudança da sede da Subprefeitura que, a partir de agora, será dentro do parque.





Santa Teresa: Doação de brinquedos no bondinho

A Secretaria de Estado de Transporte e a Central Logística iniciaram uma campanha de doação de brinquedos no Bonde de Santa Teresa. Ao embarcar, moradores e passageiros poderão deixar suas doações nos pontos indicados na plataforma até o dia 6 de outubro. Os itens arrecadados serão destinados às crianças da Pré-Escola Cantinho Feliz, um dos principais projetos do Instituto Trilho. A instituição, sem fins lucrativos, tem 25 anos de história e, atualmente, atende 100 crianças que vivem em 19 comunidades da região. Somente em 2022, a equipe fez mais de 7 mil atendimentos.







PDT tenta terceira via nas eleições 2024

O assassinato dos médicos na Barra e a insegurança no Rio criam as condições para o PDT submeter aos membros do partido o nome da delegada Martha Rocha à sucessão do prefeito Eduardo Paes. A deputada estadual disputou o cargo em 2020 e ficou em 3° lugar com 11,30% dos votos.

PICADINHO

O Centro Cultural Banco do Brasil traz o escritor português Gonçalo Tavares especialmente para o Clube de Leitura CCBB 2023 nesta quarta-feira (11), às 17h30. Neste encontro, será debatido o livro "Uma Menina Está Perdida no seu Século à Procura do Pai”, escolhido por votação popular. A obra traz à cena a Segunda Guerra Mundial, os campos de concentração e a fragilidade do ser humano. O evento é gratuito, acontece na Biblioteca Banco do Brasil, no 5º andar do CCBB RJ, tem curadoria de Suzana Vargas, e os ingressos estão disponíveis na bilheteria do CCBB ou pelo site a partir das 9h do dia do encontro.



O deputado Tande Vieira está solicitando ao DER-RJ a construção de novos trajetos na região Sul Fluminense para minimizar os transtornos causados pelas obras previstas na Rodovia Presidente Dutra. O deputado também já aprovou a realização de uma audiência pública na Alerj para discutir a questão.



A Unigranrio-Afya vai oferecer atendimentos gratuitos de saúde feminina no Outubro Rosa. A unidade da Barra vai fazer exames preventivo do câncer do colo do útero e de mamas, consultas médicas, testes de ISTs e multivacinação. A ação acontece em 18/10, das 9h às 15h.