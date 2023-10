Milícias aproveitam fragilidade das áreas mais abandonadas para se expandirem - DIVULGAÇÃO/POLÍCIA CIVIL

Publicado 27/10/2023 05:00

A escalada criminosa das milícias chocou o país. Para a pesquisadora San Romanelli, cientista política IESP-UERJ, o Estado brasileiro não firmou sua soberania nas áreas urbanas periféricas, deixando crescer as milícias e as facções. Ela tem perguntas e respostas: "Por que não pensamos a segurança pessoal dos cidadãos e cidadãs da periferia de modo igualitário, liberal e antirracista? A segurança pública sempre entra na agenda política de um modo que privilegia as classes médias e deixa abandonadas justamente as populações que mais são vitimadas pela violência societal e estatal: as populações periféricas, negras e pobres. O nosso eleitorado tem uma conformação mental racista, que faz a segurança pública entrar na agenda política democrática apenas em defesa das classes médias".

Proposta de ajuda a alunos carentes

Anderson Moraes quer que Estado financie estudos para quem não pode.Thiago Lontra / Alerj

O deputado Anderson Moraes (PL) protocolou na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) uma PEC para que o Estado possa financiar o estudo de alunos carentes matriculados em universidades particulares. O objetivo é promover a universalização do ensino superior em cidades onde não há universidades públicas e evitar a migração de alunos para longe do apoio da família. A exigência será apenas que o estudante resida na mesma região da instituição, com preferência para os que são oriundos da rede pública.

Fundos protegidos

A unidade da oposição na Alerj garantiu a manutenção de alguns fundos especiais, que Governo do estado queria incluir no pacotão para gastar livremente. São eles: o de Cultura, de apoio ao desenvolvimento tecnológico e de enfrentamento à violência contra a mulher. O gabinete do deputado Renato Machado (PT) teve um empenho especial pela manutenção também do fundo estadual de habitação de interesse social.

Escanteio

O bispo João Mendes de Jesus, vereador do Rio apoiado pela Igreja Universal do Reino de Deus, não vai concorrer à reeleição. O que se diz é que a igreja teria decidido que vai repetir as candidaturas de Tânia Bastos e Inaldo Silva e vai lançar uma mulher para a vaga de Mendes. Os caciques da igreja alegam que o antigo funcionário é muito devagar na defesa dos dogmas e interesses da Iurd. Mas também não teriam liberado João Mendes para concorrer por conta própria por outra sigla.

PICADINHO

Raimundo Rodriguez abre mostra Labirinto Particular, hoje (27), na Galeria Sesc Copacabana. Exposição reúne 20 obras do artista visual entre esculturas, instalações e painéis, todas feitas com materiais encontrados, como retalhos e brinquedos.



Arte, ancestralidade e brincadeiras serão foco da programação infantil gratuita que vai acontecer na Maré amanhã (28), das 13h às 18h. Atividades celebram tradições afro-brasileiras por meio de oficinas, cinema, karaokê e distribuição de caruru e doces.



Começa hoje (27) o 18º Festival Carioca de Improvisação Teatral, com espetáculos, jogos e workshops, na Cia de Teatro Contemporâneo. Mais informações no Instagram do evento.