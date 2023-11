Comte Bittencourt está otimista com a atuação do Cidadania nas eleições de 2024 - Divulgação

Comte Bittencourt está otimista com a atuação do Cidadania nas eleições de 2024Divulgação

Publicado 07/11/2023 05:00

O partido Cidadania da capital trabalha para ampliar sua bancada atual na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. O presidente nacional do legenda, Comte Bittencourt, comemora a filiação do ex-deputado estadual e ex-vereador do Rio Fernando Gusmão, e a decisão de Stepan Nercessian de retornar à política. Atualmente com 69 anos, orgulhoso por ter parado de fumar, o ator é presidente do Retiro dos Artistas há 20 anos. Gusmão e Nercessian estarão na nominata de 2024. "Estamos confiantes que o partido vai dobrar o número de cadeiras sem abrir mão da qualidade da bancada. Hoje contamos com os vereadores Rafael Aloisio e Teresa Bergher, que têm feito mandatos produtivos", comenta Comte Bittencourt.

Formatura de Papais Noéis dá início ao Natal

Papais Noéis estão com diploma para o trabalho no Natal. - Divulgação Central Logística

Papais Noéis estão com diploma para o trabalho no Natal.Divulgação Central Logística

A nova turma de Papais Noéis já está nas ruas com o diploma oficial debaixo do braço. Na última semana, eles largaram o trenó e passearam no bondinho de Santa Teresa. A formatura marca o início extraoficial do Natal na cidade. A ação também contou com a cerimônia simbólica da entrega da chave dourada. Ao todo, 45 profissionais estão regulares para trabalhar nos principais pontos comerciais espalhados pelo estado do Rio de Janeiro e pelo país, fazendo a alegria da criançada.

Alerta importante do TCE

O TCE-RJ esclarece que não foi publicada nenhuma resolução alterando a metodologia de cálculo com manutenção e desenvolvimento do ensino. A metodologia segue observando as normas legais previstas, sem modificações para as prestações de contas anuais das prefeituras.

Niterói na Semana de Inovação 2023

A Prefeitura de Niterói convidou a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão para representar a cidade na Semana de Inovação 2023, programada para ocorrer entre hoje (7) e quinta-feira (9), em Brasília. A equipe preparou oficinas, palestras e debates presenciais e virtuais. “É um orgulho ter nossos projetos selecionados. Essa conquista destaca o bom trabalho dos servidores de Niterói com ações de planejamento, inovação, governança digital e capacitação”, afirmou a secretária de Planejamento, Ellen Benedetti.

PICADINHO

3ª edição do Festival Internacional de Intercâmbio Teatral - NEAPFEST acontece no Brasil. Evento contará com espetáculos, painéis, workshops, palestras e rodas de conversas, entre hoje (7) e 14 de novembro em diversos espaços populares próximo à região da Pequena África.



Centro de Promoção da Saúde (Cedaps) e Fórum Tuberculose-RJ realizam gratuitamente “Ciclo de capacitação em Tuberculose e Proteção Social”, nos dias 9, 16, 23 e 30, na sede do Cedaps, no Centro do Rio.



Oficina gratuita de Iluminação Cênica, ministrada por Anderson Ratto, acontece de sexta (10) a domingo (12) durante o 46º Festival de Teatro Fetaerj – Prêmio Paschoalino – Mostra Nacional, na lona cultura Beth Carvalho, em Itaipuaçu, Maricá.