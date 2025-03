Publicado 25/03/2025 05:00

O deputado federal Bandeira de Mello (PSB-RJ) foi reconduzido à vice-presidência de Eficiência Energética da Frente Parlamentar de Recursos Naturais e Energia. No cargo, o parlamentar promete reforçar a pauta energética e ambiental incentivando o uso racional de energia com redução de desperdícios. Ainda na questão da sustentabilidade, o parlamentar destinou R$ 1,65 milhão para o projeto 'Hortas Escolares e Comunitárias', da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. O programa transforma escolas públicas em espaços de referência para práticas agrárias e de alimentação saudável, além de incentivar o cultivo de alimentos livres de agrotóxicos, reduzindo emissões de carbono e promovendo a compostagem.

Mais investimentos tecnológicos no Rio

Paes em reunião com delegação portuguesa sobre investimentos no Rio - ADRIANO MACHADO

A delegação da Câmara Municipal de Oeiras e a Oeiras Valley Investment Agency (OVIA) se reuniram com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, para tratar de cooperação bilateral e novos investimentos nos setores tecnológico e criativo. Uma das propostas é fortalecer a empresa de tecnologia Instituto de Soldadura e Qualidade Portugal no Rio de Janeiro. O ISQ já opera em São Paulo e Belo Horizonte, além de França, Espanha, Estados Unidos e Egito.

Dobradinha de olho no interior

Depois de turbinar a Secretaria Nacional de Assuntos Parlamentares da Presidência da República, André Ceciliano quer se candidatar a deputado estadual e conta com o advogado Rui Aguiar para federal. No projeto político desenhado, Aguiar percorrerá os 92 municípios do Rio de Janeiro, dialogando diretamente com prefeitos, vereadores e lideranças locais. Seu objetivo é fortalecer alianças e garantir que as demandas regionais sejam ouvidas e atendidas em Brasília.

Reajuste do metrô pode ser suspenso

A Justiça determinou que o Metrô Rio e a Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários e Metroviários e de Rodovias (Agetransp) justifiquem o reajuste no preço da passagem previsto para entrar em vigor no dia 12 de abril. A decisão atende a uma ação popular movida pelo deputado estadual Professor Josemar (PSOL), que pede a suspensão do aumento da tarifa de R$ 7,50 para R$ 7,90.

PICADINHO

A rede de Supermercados Guanabara inaugura hoje uma unidade com 30 mil m2 no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio, com critérios de sustentabilidade. Avenida das Américas, 16.880.



O Grupo Cultural Sopro de Gaia apresenta o show 'Firma o Tambor', com jongo, e coco e samba de roda. Hoje, às 19h, no Sesc Tijuca, e dia 27 no Sesc Ramos.



A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais abriu 70 vagas para estágio não remunerado em Medicina Veterinária. Informações no site: estágio.prefeitura.rio