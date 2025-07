Rocinha, localizada em São Conrado, na Zona Sul do Rio de Janeiro, é a favela mais populosa do país - Daniel Castelo Branco

Rocinha, localizada em São Conrado, na Zona Sul do Rio de Janeiro, é a favela mais populosa do paísDaniel Castelo Branco

Publicado 24/07/2025 05:00

A Rocinha é a maior favela do Brasil. Os seus 72 mil habitantes integram uma unidade social maior que 90% dos municípios brasileiros. Uma potência política e econômica. Pesquisa do Data Favela em parceria com a CUFA (Central Única das Favelas) constata que se as comunidades brasileiras formassem um estado, ele seria o quarto maior do país, só atrás de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Um em cada dez brasileiros vivem nesses lugares, 8,1%. Nos últimos 3 meses, 55% dos moradores compraram produtos de beleza e 41% adquiriram vestuário. No total, movimentam R$ 300 bilhões de renda própria por ano. Em resumo, quem quiser entrar para a política em 2026 tem o dever de olhar para as comunidades mais pobres do Rio.

Riscos da "nomeação" de Eduardo Bolsonaro

Eduardo Bolsonaro está cotado para assumir Secretaria de Estado no Rio - Saul Loeb/AFP

Eduardo Bolsonaro está cotado para assumir Secretaria de Estado no RioSaul Loeb/AFP

Aliados do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, não estão seguros que a ideia de propor ao deputado Eduardo Bolsonaro uma Secretaria de Estado seja exatamente movimento "ganha-ganha". Um deputado, amigo de Castro, disse à coluna que teme que ele tenha avaliado a "indicação" apenas com o olhar de que a família do ex-presidente acharia o "gesto simpático", mas que o governador do Rio perde mais do que ganha com o gesto.

Mulheres negras voltam às ruas pedindo justiça

No próximo domingo, dia 27, será realizada a Marcha das Mulheres Negras do Rio de Janeiro (FEM Negras RJ), com o tema "Contra o racismo, por justiça e o bem viver". Organizada pelo Fórum Estadual de Mulheres Negras, chega à décima edição e é uma preparação para a marcha nacional de Brasília no dia 25 de novembro. A concentração, às 10h, será na Praça do Lido, com a marcha pelo calçadão de Copacabana.

TJRJ: serviços de plataformas configuram hospedagem

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) confirmou que a oferta e contratação de imóveis via plataformas digitais caracterizam serviços de hospedagem. A decisão consta em processo movido pelo município de Petrópolis, sujeitando ao pagamento de imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISSQN) e responsabilidade tributária. A plataforma alegou ter como atividade o licenciamento de software, com tributação em São Paulo, onde está sua sede.

PICADINHO

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher Negra Latino-americana e Caribenha, o espetáculo "Irmãs" será apresentado no Teatro Ziembinski, na Tijuca. Amanhã, às 16h e 20h; no dia 26, às 20h; e no dia 27, às 19h.



O Instituto Universitário de Pesquisas do Rio (Iuperj) oferece, até amanhã, vagas para mestrado e doutorado em Sociologia Política, com possibilidade de bolsas. Inscrições: http://www.iuperj.org

O major Rafael Rozenszajn, que atuou como porta-voz das Forças de Defesa de Israel, assina o livro "A guerra de narrativas", publicado pela Editora Citadel.